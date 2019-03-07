2019-03-07T22:43:50+03:00
Политика

Отставить шуточки! «Армату» вооружили... унитазом

Это будет первый из советских и российских танков со всеми «удобствами» прямо в боевой машине [видео]
Виктор БАРАНЕЦвоенный обозреватель «Комсомольской Правды», член Общественного совета при Министерстве обороны РФ
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Танк "Армата" на Параде Победы.Танк "Армата" на Параде Победы.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Сейчас кто-то восхититься прогрессом, а кто-то явно отпустит ехидную шутку, но факт остается фактом: новейший российский танк Т-14 «Армата» оснащен не только суперсовременными оружейными системами, но и собственным... туалетом. Да-да, об этом на полном серьезе сообщил директор по качеству и информтехнологиям Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения Илья Баранов.

- Вода и сухой паек в танке есть, но все остальное, извините, не предусмотрено. Проблему удалось решить только в машинах на платформе "Армата". В этом танке изначально предусмотрена возможность длительного выполнения экипажем боевых задач, поэтому в нем есть так называемое устройство СЖО — средство жизнеобеспечения, или, проще говоря, туалет, - сказал он.

Конструкторы оборудовали танк «Армата» санузлом.

МЫ ЗДЕСЬ НЕ ПЕРВЫЕ

Надо сказать, что россияне далеко не Колумбы в «открытии» унитазов для танкистов.

Конструкторы других стран тоже и давно задавались вопросом: а что делать танкисту, если он долго внутри бронированной машины, а ему вдруг приспичило по нужде? И покидать при этом боевую машину нельзя. Тут танкистам приходилось рассчитывать на свою смекалку. Для этого обычно использовали пластиковые пакеты или бутылки, отстрелянные гильзы. Ну, в крайнем случае можно было воспользоваться эвакуационным люком в днище танка. В общем, никаких «удобств» в боевых машинах долго время не предусматривалось. Тем более, что в тесном «внутреннем объеме» танка не так просто найти свободное пространство для унитаза.

Но тем не менее, место для кондиционеров или даже кофеварок как-то же нашли.

Историки танкостроения говорят, что впервые решением проблемы унитаза в танке еще в 60-е годы прошлого века занялись американские и немецкие конструкторы, когда создавали МВТ-70 - танк для НАТО. В нем было место, под которым находились одноразовые емкости. Дальше всех пошли конструкторы британского танка Challenger 2. И теперь англичане говорят, что он якобы является лучшим танком в мире, потому что под сиденьем у британского танкиста есть своего рода био-туалет и справлять нужду он может при закрытых люках. Хотя что-то подобное есть и в израилськом танке Меркава, а так же в германо-нидерландской БМП - "Boxer".

Британский танк Challenger 2. Фото: ru.wikipedia.org

Британский танк Challenger 2.Фото: ru.wikipedia.org

УЖЕ И БАЙКА ПОЯВИЛАСЬ

Танкисты - люди прикольные, уже на сей счет и байку сочинили. О способе избавления от отходов жизнедеятельности экипажа.

Якобы ёмкость с «неблаговониями» должна была удаляться из танка с помощью пушки, - выстрелом с ослабленным зарядом. Но от этой идеи отказались. Кто-то пошутил, что при подобном способе утилизации, со стороны противника немедленно последовали бы обвинения в развязывании бактериологической войны...

ИСТОЧНИК KP.RU

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