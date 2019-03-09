Лидка: рассказ из старинного времени

"КП" продолжает знакомить читателей с творчеством современных авторов

Комсомольская правда продолжает знакомить читателей с творчеством молодых авторов. Рассказ "Лидка" написала молодой прозаик Светлана Ежова, выпускница курсов CWS Майи Кучерской.

В центре повествования - путешествие маленькой девочки Лидки за елкой. По дороге девочку ждут приключения и - воспоминания. В рассказе привлекает установка на документальность, и сказочность, и легкое дыхание бунинской прозы.

Когда же пойдем, давай сегодня? – Руфка бежала рядом с тропинкой по снежной целине, но Лидка молча шла по тропинке. Дошли до дома. Положили книжки и тетрадки. Матери послали их купить хлеба. За ними увязалась Руфина сестра Майка:

Зачем взяли санки?

Надо так, не встревай! Вот варежки мокрые у нас, беги домой, положи сушить, потом нас догонишь.

Майка надулась, но пошла: младшие должны слушать старших. А девчонки свернули в противоположную от магазина сторону.

Солнца не было, но было светло от засыпавшего все снега. Они шли быстро, а санки на короткой веревке постоянно догоняли и били их по ногам, словно торопили: «Иди быстрей, иди быстрей». Миновали крайние дома и пошли в соседний поселок по хорошо накатанной дороге.

В поселке на рыночной площади увидели елки из леспромхоза. Хмурый старик хотел прогнать их. А когда узнал, что они покупатели, стал показывать елки. Денег у них хватило только на самую маленькую, но дед махнул рукой и выбрал пушистую елочку ростом чуть поменьше Руфы. Он обмотал колючие ветки веревкой, привязал деревце к санкам и перекрестил девчонок на дорогу.

Пошел мелкий колючий снег. Вдруг мимо них проехали сани, потом другие. Девчонки замахали руками:

Дяденьки, дяденьки! Подвезите!

Но сани катили дальше. Тощий мужик на последних, груженых наполовину, придержал лошадей и сердито прикрикнул на них:

Садитесь быстрее, дурехи!

Спасибо! - закричали они, усаживаясь на краю. Возница дернул вожжи и лошадь пустилась догонять обоз.

Вот удача: домой подвезут! Они по очереди держали веревку от санок. Колючий снег пошел сильнее. Ветер бросал его пригоршнями в лицо, за шиворот, обжигал красные, как лапы гусей, руки девочек. Вдруг веревка выскользнула из закоченевших пальцев, и санки остались позади, как будто елка решила вернуться обратно.

Дяденька, дяденька, останови!

Но возница торопился. Девчонки свалились с саней в снег и пошли выручать елку. Потом вместе потащили тяжелые санки. Шагать по дороге, взрытой лошадьми и санями, было трудно, а метель превратилась в буран. Снег летел со всех сторон, залеплял глаза, стекал, растопленный горячими слезами, по щекам. Руфа молчала. Она всегда плакала молча. А Лидка хотела была закричать в голос, но снег заставил ее закрыть рот, и она выла, не разжимая губ. От этого стало немного легче. Так бабы воют по покойникам.

Она вспомнила маму. Как ходили в лес и мать собирала муравьев в большую темную бутылку, чтобы сделать мазь для растирания. Лидка стояла далеко, чтобы муравьи не покусали. Она хотела подбежать к матери, но та хмурилась, качала головой, приказывая стоять на месте.

Потом Лидка подумала, что она лошадь. Лошадь очень устала, еле идет, мотает головой. А возница торопит, зовет ее «голуба душа», просит потерпеть голосом деда, что продал им елку. Но у лошади совсем нет сил, она больше не может идти. Тогда дед сердито кричит ей: «Волки сожрут!» и лошадь идет быстрее.

Снег совсем сровнял дорогу, Лидка сощурив глаза в щелочки пыталась ее угадать. Должно быть уж недалеко от дома, но из-за бурана не идешь, а плывешь неизвестно куда в густой снежной круговерти.

Это было в начале лета, когда отец привел в дом маму Дашу с двумя сыновьями - ровесниками брата Володи. Из города приехала сестра Люба, мама сказала, что угостить ее нечем и послала ребят за щавелем. Щавель рос за рекой, Лидка увязалась за ребятами. Люба намочила и надула наволочку, что дала мама для щавеля. На этом пузыре Лидка и переплыла глубокую, но не очень широкую речку. Собрали щавель, братья сплавали, высыпали его на берегу и вернулись с наволочкой за Лидкой. Переплыли, она увидела, что все уже стоят на дне и выпустила пузырь из рук. И, прямо за спиной у старшей сестры, Лидка чуть было не стала русалкой. Она махала руками и ногами, но река была сильнее и тянула в глубину. Ее хватился Володя, крикнул Любе, она нырнула и вытащила сестренку из плотной придонной воды.

Вдруг из густой белой пелены выплыли дома с желтыми окошками. Дошли. Новый 1935 год они встречали с елкой. Эту самую первую в ее жизни елку Лидия Ивановна вспоминает до сих пор. Вспоминает всех, кто был рядом и кого уже нет.

Об авторе:

Работаю педагогом-организатором в школе, занимаюсь организацией работы школьных изданий.

В моей семье действительно семь «я»: муж, два сына, три дочери и я. Все мы очень разные, но все любим читать. Одна из дочерей с детства начала писать рассказы. Чтобы поддержать ее интерес к литературному творчеству, я прошла несколько курсов в литературных мастерских «Creative Writing School». Теперь с удовольствием читаем рассказы друг друга.