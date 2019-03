Основатель группы Kiss Джин Симмонс: Мои волосы загорались шесть раз, когда я плевался огнем на сцене!

В этом году легендарной группе Kiss исполняется уже 46 лет. Почти полвека эти парни радуют и слух и глаз любителей глэм и хард-рок-музыки по всему миру. Их фирменные знаки - кожаные костюмы, высокие платформы, грим на лице и пышные шевелюры. Джин Симмонс, бас-гитарист группы, выступающий под псевдонимом «Демон» (у каждого в группе есть свои амплуа - «Звездное дитя», «Кот» и так далее) является одним из основателей группы и соавтором большинства хитов. В этом году ему исполнится 70 лет, а он все еще зажигает по-круче молодых. И, простите, на голом энтузиазме - не пьет, не курит, никогда не употреблял никакой дури. А всех членов группы, кто пытался «кайфануть» до или после концерта, вежливо «просил» покинуть «Kiss». Джин - не просто крутой рокер с длинным языком (его фишка) - он еще и бизнесмен, которого стоит поискать. Он монетизировал просто все, что возможно: у него более 5 000 лицензий - от напитков до ресторанов с логотипом группы. В прошлом году группа объявила о том, что едет в свой последний тур под названием «Конец дороги». Новость, конечно, расстроила фанатов - как говорится, прощай легенда. Побывать на прощальных концертах смогут и россияне - 11-го июня «Киссы» выступят в Санкт-Петербурге, в Ледовом дворце, а через два дня, 13-го, на московской ВТБ-Арене.

Группа Kiss долгие годы собирает стадионы по всему миру. Фото предоставлено организаторами

Мы разговариваем с Джином в тот момент, когда я нахожусь в Кремле, что оказывается символичным. Узнав, что я - журналист из России, Симмонс решает сделать заявление:

- Прежде, чем мы начнем говорить о Kiss, я хотел бы начать с другой темы. В новостях все говорят о политике. Я знаю, что все разногласия между нашими странами - это просто политика. Во время прошлых наших визитов мы провели в России замечательное время. Особенно в Москве. Ваши люди, ваша еда, ваша история…Люди должны забыть о разногласиях. Мы едем к вам будто в свой второй дом, если вы понимаете, о чем я. И это очень круто.

- Замечательно! Расскажите, что вы нам покажете?

- Это будет одно из самых больших шоу на земле. И самое крутое из всех, что вы когда-либо видели. Сейчас мы выступаем в Москве и Санкт-Петербурге, но мы говорили еще и о том, чтобы приехать в большой российский тур, и побывать в тех городах, в которых мы никогда не были только по той причине, что у нас просто не было времени. Наш последний тур продлится около трех лет, поэтому мы успеем охватить весь мир.

- Для фанатов это звучит здорово! Но с вашей стороны это же столько труда. Вы не думали сделать апгрейд ваших концертных костюмов? Сделать их чуточку легче, может, платформы уменьшить?

- Я не могу. Остальные ребята из группы могут. Если заглянете в мои соцсети, то увидите, что костюмы действительно тяжелы. Kiss - это самая тяжело работающая группа в мировом шоу-бизнесе. Если вы в «Rolling Stones», а мне нравятся «Stones», то вы можете выйти в футболке и кроссовках-«сникерсах», это не составит большого труда. Но если взять того же Джаггера или Боно и надеть на него кого то из них мой костюм, то он просто упадет лицом вперед.

- Да, работка у вас не самая простая. Я, кстати, несколько дней назад видела ролик в Facebook, где у солиста кавер-группы Kiss загорелись волосы во время выступления…У вас было что-то подобное в этом туре?

- (смеется) Да, я тоже его видел. Нет, с нами такое не происходит в этом туре, спасибо за беспокойство. Но в прошлом у меня волосы загорались шесть раз, когда я плевался огнем на сцене.

- Страшновато звучит, но и круто. Сейчас, наверное, современные рок-группы так и не смогут. Вообще в роке сейчас затишье, судя по чартам. Как думаете, рэп его все же победил?

genesimmons Tour so far

- Наше главное отличие от всех остальных в том, что мы обращали все свое внимание на то, что мы делаем. И не оглядывались на то, что происходит в моде. Мы не заигрываем с другими стилями в том числе и рэпом, просто гнем свою линию. В этом и есть наш секрет. Если ты принимаешь участие в гонке, смотри вперед и не думай о тех, кто сзади тебя, не оглядывайся через плечо, просто делай по максимуму.

- В 1986-и году у вас брали интервью, где был вопрос о том, чего вы хотели бы достичь. Вы тогда ответили, что, возможно, вам бы хотелось побывать на другой планете, или попробовать себя в качестве короля какой-либо страны. Какая ваша самая необычная мечта сбылась?

- О Боже… Я говорил много, я мечтал о многом. Каждый день я вставал, занимался разными делами. Но сейчас для меня все, о чем я мечтаю - это быть в нашем финальном туре. А в будущем - кто знает, что будет? Сейчас все в моей голове крутится вокруг «Kiss».

- Где вы берете вдохновение и силы, чтобы быть тем человеком, которым вы являетесь? Вы - успешный музыкант, крутой бизнесмен…Все знают, что Джин Симмонс правда хорош в том, что касается бизнеса.

genesimmons Основатель Kiss Джин Симмонс

- Ну, вдохновение я беру в Wall Street Journal (деловая газета) или на телеканале Bloomberg (мировой лидер деловой и финансовой информации и новостей). Глядя на других людей типа Уоррена Баффета, великого бизнесмена. Но самое главное - это заниматься самообразованием. Ты не можешь просто следовать за кем-то, ты должен много и тяжело работать.

- Я читала вашу биографию и знаю, что ваша мама была для вас в том числе большой поддержкой и вдохновителем. Какие ее уроки вам больше всего запомнились?

- Моя мама давала мне простые рекомендации, напоминая заповеди - не укради, не убивай. Она была самым главным моим учителем. Она много работала всю свою жизнь, и это был главный урок от нее - пример того, как жила она.

genesimmons Фото с мамой

- Ваши поклонники волнуются, когда же выйдет четвертая часть «Киссологии» (сборник записей с выступлениями и эфирами группы и другими приятными вещами для ценителей)?

- У нас действительно вышло три части «Киссологии», и мы уже закончили следующую. Но столько всего происходит каждый день…Может быть, после окончания тура мы наконец выпустим релиз. Но на подходе книга, фильм… Не так давно я выпустил самый большой бокс-сет в истории под названием «Vault Джина Симмонса». Все обязательно выйдет, просто надо немного подождать. Я вот еще о чем подумал. Мы тут выступили в легендарном клубе в Лос-Анджелесе, The Forum. До нас там выступали Motley Crue, Nine Inch Nails, Alice in Chains. В определенные моменты своей жизни они услышали нашу музыку, музыку Kiss, и решили стать музыкантами. И это правда большой повод для гордости. Но на самом деле все, что мы делаем, мы делаем для наших фанатов. И это самое главное. И каждый раз, когда мы поднимаемся на сцену, видим перед нами полный стадион или арену - это самое лучшее, что только может быть.