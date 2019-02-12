На шоу двойников Kiss один из вокалистов загорелся на сцене
На шоу двойников Kiss в городе Су-Сити в американском штате Айова чуть не случилась трагедия. Вокалист и музыкант Бобби Дженсен был охвачен пламенем прямо на сцене в момент, когда он выступал в сценическом образе основателя и вокалиста группы Пола Стэнли с песней легенд американского рока.
Позади Дженсена взрывались фейерверки. Во время пиротехнического шоу искра попала на пышную причёску исполнителя, и волосы тут же загорелась.
Один из зрителей, находившийся поблизости от сцены и снимавший концерт, запечатлел момент возгорания густой шевелюры музыканта.
На концерте KISS по время исполнения Detroit Rock City пиротехнический аппарат поджог волосы вокалиста..Но, кажется, Пол Стэнли так ничего и не заметил
Техническим работникам комплекса удалось быстро потушить огонь. Стоит отметить, что несмотря на возгорание, исполнитель даже не прервал выступление.
ИСТОЧНИК KP.RU