2019-02-12T15:39:46+03:00
Происшествия

На шоу двойников Kiss один из вокалистов загорелся на сцене

Исполнитель не стал прерывать свое выступление, несмотря на то, что его прическа была охвачена огнем [видео]
Елена Гильманова
Поделиться:
Комментарии: comments3
На шоу двойников Kiss один из вокалистов загорелся на сценеНа шоу двойников Kiss один из вокалистов загорелся на сцене
Изменить размер текста:

На шоу двойников Kiss в городе Су-Сити в американском штате Айова чуть не случилась трагедия. Вокалист и музыкант Бобби Дженсен был охвачен пламенем прямо на сцене в момент, когда он выступал в сценическом образе основателя и вокалиста группы Пола Стэнли с песней легенд американского рока.

Позади Дженсена взрывались фейерверки. Во время пиротехнического шоу искра попала на пышную причёску исполнителя, и волосы тут же загорелась.

Один из зрителей, находившийся поблизости от сцены и снимавший концерт, запечатлел момент возгорания густой шевелюры музыканта.

На концерте KISS по время исполнения Detroit Rock City пиротехнический аппарат поджог волосы вокалиста..Но, кажется, Пол Стэнли так ничего и не заметил

Техническим работникам комплекса удалось быстро потушить огонь. Стоит отметить, что несмотря на возгорание, исполнитель даже не прервал выступление.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Польша отказалась от участия в саммите в Израиле из-за слов о Холокосте
Антироссийские санкции ЕС, введенные из-за инцидента в Керченском проливе, коснутся восьми человек
Подготовка Путина к ежегодному посланию перешла в заключительный этап
Климкин призвал Европу "остановить" Россию
Пять человек погибли при столкновении военных с боевиками в Индии
Арабский Фонд Tawazun получит 36% в российском производителе Aurus
Песков заявил, что страны, желающие сохранить Сирию, должны иметь дело с Асадом
Полиция Амстердама отпустила ранее задержанную журналистку "Новой газеты"
Самый толстый человек в Китае сбросил за полгода более 140 килограммов
Словения может забрать российские SSJ-100 у ирландской авиакомпании
Рубль немного проиграл евро и доллару
Новые санкции ЕС против России будут введены в ближайшие недели
Песков прокомментировал скандал вокруг блокировки проектов RT в Facebook
Россиянина задержали Гаити за участие в преступной группировке
Видео испытания «космического мусорщика» попало в Сеть
Песков: США стали самой непредсказуемой страной и находятся в глубоком кризисе