12 Февр. 15:39 2019-02-12T15:39:46+03:00

На шоу двойников Kiss один из вокалистов загорелся на сцене

Исполнитель не стал прерывать свое выступление, несмотря на то, что его прическа была охвачена огнем [видео]

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На шоу двойников Kiss в городе Су-Сити в американском штате Айова чуть не случилась трагедия. Вокалист и музыкант Бобби Дженсен был охвачен пламенем прямо на сцене в момент, когда он выступал в сценическом образе основателя и вокалиста группы Пола Стэнли с песней легенд американского рока.

Позади Дженсена взрывались фейерверки. Во время пиротехнического шоу искра попала на пышную причёску исполнителя, и волосы тут же загорелась.

Один из зрителей, находившийся поблизости от сцены и снимавший концерт, запечатлел момент возгорания густой шевелюры музыканта.

На концерте KISS по время исполнения Detroit Rock City пиротехнический аппарат поджог волосы вокалиста..Но, кажется, Пол Стэнли так ничего и не заметил

Техническим работникам комплекса удалось быстро потушить огонь. Стоит отметить, что несмотря на возгорание, исполнитель даже не прервал выступление.

ИСТОЧНИК KP.RU