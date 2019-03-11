В Москве охранники и гости до смерти забили посетителя Главклуба

Жуткие кадры избиения одного их посетителей столичного ночного клуба " ГЛАВCLUB GREEN CONCERT " с камер видеонаблюдения сейчас изучают следователи. Сначала у входа в здание, а потом внутри него охранники и посетители избивают мужчину. Но жертвой его можно назвать с натяжкой. Мужчина явно ведет себя агрессивно и сам кидается на окружающих. Закончилось все печально. Один из ответных ударов отправил дебошира в нокаут. Очевидцы вызвали скорую. Но от полученных травм он умер по пути в больницу.

По словам посетителей клуба, мужчина в ту ночь перебрал с алкоголем.

- Он был настолько пьян, что бросался на всех людей. Охрана пыталась его остановить, но он никого не слушал. Он просто подбегал к посетителям и бил. Лично я видела три таких эпизода. Но думаю, их было больше, - рассказала "КП" очевидец Ольга Маслова.

Как удалось выяснить "КП", погибшему мужчине 32 года. В Москву Руслан Сыченко приехал на заработки из Ярославля. Он выпускник военно-космической академии имени Можайского.

Руслан Сыченко приехал в Москву из Ярославля.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

- По факту смерти проводится доследственная проверка, - сообщили "КП" в СУ СК по Москве.

Напомним, ранее 12-ножевых ранений во время драки у ночного клуба получил студент из Москвы. Парень чудом выжил и сейчас идет на поправку.

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