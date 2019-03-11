Как съёмочную группу RT не пустили на митинг, а потом обвинили телеканал во вранье

Каждый день все нежнее люблю наших светлоликих.

Вчера они нарушили закон, не пустив нас освещать митинг, потому что у них то ли "частная", то ли "позитивная дискриминация".

Вот их собственная версия:

"Не пустила в пресс-зону Рашу Тудей и Лайф, они притащили стремянку и теперь ведут трансляцию моей аккредитации".

Вот игла одобрения отдыхающих:

Навальный:

"Какая молодец!".

Плющев:

"Организаторы не пустили к сцене госСМИ. Говорят, Маргарита уже плакалась. Ну, тут подход Стерлигова ("Пи... вход запрещён"), либертарианцы, они за позитивную дискриминацию".

А сегодня, проспавшись, тот же обком на голубом глазу пишет, что этого не было:

Плющев:

"Если кто-то будет просить привести пример прямого вранья RT, вот вам ссылочка. Она же годится как пример того, как сотрудники RT забили на работу. Вместо того, чтобы рассказать о митинге, куда их отправила редакция, устроили истерику из-за того, что их не пустили в пресс-зону с цитатами из соцсетей - настоящая диванная аналитика".

Варламов:

"Маргарита Симоньян не удержалась от того, чтобы не соврать. Она написала, что съемочную группу Ruptly не пустили на митинг. Вранье это потому, что на митинг-то пускают не организаторы, а полиция - проходи через рамки и дуй в толпу".

Задача:

Кто и во сколько разъяснил лидерам тусовочки, что они выглядят идиотами, выгоняя прессу с митинга за свободу интернета и надо быстро обернуть все так, что, типа, этого не было и RT врет?

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