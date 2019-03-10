Свобода Интернета выплеснулась на улицы

В воскресенье, 10 марта, в столице прошел митинг за свободу интернета. Поводом для него стал законопроект о защите Рунета, который был внесен сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой и депутатом Андреем Луговым. Он направлен на защиту устойчивой работы интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа.

На митинг, по данным МВД, собралось 6,5 тысяч человек (хотя организаторы акции — Либертарианская партия России - считают, что было до 12 тысяч участников). На проспект Сахарова пришли люди, которые в иной ситуации, кажется, не сели бы на одном форуме даже початиться – от коммунистов и комсомольцев под красными флагами до яблочников и прочих представителей либерального лагеря. Почему этот странный полит-коктейль смешался вместе никто не скрывал. Главный лозунг, при всем различии оттенков, у всех был один – «Мы за свободу». Правда, каждый понимал эту свободу по-своему.

Наиболее радикально были настроены несовершеннолетние – по их мнению, Интернет нельзя ограничивать ни при каких обстоятельствахФото: Юлия АЛЕХИНА

Появившийся на митинге Григорий Явлинский, сильно поседевший за последнее время, пожаловался репортерам, что за пределами стен Госдумы лично он не смог найти ни одного человека, выступающего за ограничение Интернета. «Это путь изоляции, путь в тупик» - пояснил он свою мысль.

- Но, может, правильно было бы иметь возможность законно ограничивать Интернет хотя бы на случай войны? - спросила я у патриарха российской политики.

- То что сейчас происходит – это и есть подготовка к войне, - отрезал Явлинский.

- Значит, лучше быть неготовыми к войне? - переспрашиваю я. - Тем более — это может быть и кибер-война, и гибридная война или шпионская война в Интернете? Может, даже она против нас уже идет?

Появился на митинге и Григорий ЯвлинскийФото: Юлия АЛЕХИНА

Но мой вопрос тонет шуме толпы.

- Должен ли Интернет быть свободным совершенно и полостью? - спрашиваю других участников митинга.

Наиболее радикально были настроены несовершеннолетние – по их мнению, Интернет нельзя ограничивать ни при каких обстоятельствах. А люди постарше допускали что Интернет иногда можно слегка ограничить, но в меру.

На митинг, по данным МВД, собралось 6,5 тысяч человекФото: Юлия АЛЕХИНА

- Чтобы вы сделали в первую очередь, окажись на месте сенаторов и депутатов? - спрашивала я.

- Сделали бы так чтобы Конституция перестала быть самым главным комиксом страны - читаешь и хохочешь, - усмехнулась мне в ответ группа крикливых школьников.

Поводом для митинга стал законопроект о защите РунетаФото: Юлия АЛЕХИНА

Кстати, о конституционности: оказалось, организаторы митинга не пустили освещать свою акцию съемочную группу телеканала RT (прямое нарушение закона о СМИ и вообще — ограничение свободы информации). Если начинать защищать Интернет подобными способами, то авторы законопроекта, против которого и собрался митинг на Сахарова, могут в итоге показаться, по сравнению с такой цензурой, светочами свободы.