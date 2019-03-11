Анна Герман: Для нас главное, чтобы выборы состоялись, а война не вышла за пределы хотя бы Донбасса

- ...Анна, знаете, такое ощущение, будто что-то поменялось в предвыборной кампании на Украине. Я имею в виду этот ролик – кандидат в президенты Зеленский "расстреливает" - якобы раду, чуть ли не раду - и после этого - уже в реальности! - возглавляет рейтинг. И вот уже некоторые политики подыскивают место, куда убежит действующий президент… Или мне кажется так? Или это просто фон такой информационный? А вон от радикалов Порошенко уже убегает… Можете нам как-то прояснить, как это все понимать?

- Мне кажется, что со времени нашего с вами последнего разговора на эту тему (а это было почти месяц назад. - А.Г.) ситуация, действительно, несколько поменялась.

Мне кажется, что этот коррупционный скандал по оборонке и скандал по закону там по коррупции, - помните…

Анна Герман, украинский политик: "Для нас главное - чтобы выборы президента состоялись, чтобы война не вышла за пределы хотя бы Донбасса и чтобы появилась надежда на восстановление там мира" 00:00 00:00

- Вы имеете в виду эти закупки для минобороны Украины, то, что там… - на поставках якобы наживались.

- Да, да. Ну и, конечно, скандал по Евровидению…(Кого посылать, кого не посылать?)

Так вот - на общественной ниве все это имело некоторое влияние, поэтому и чувствуется сейчас другое настроение, и в рейтингах, мне кажется, оно отражается.

- Давайте сравним...

- То есть, если мы говорили месяц назад, что президент Украины имел твердый шанс попасть во второй тур, сегодня я бы не была в этом так уверена.

Мне кажется, что то, о чем мы говорили выше - все-таки очень ударило по его имиджу… И шаги, которые предпринимает команда президента, дабы как-то, знаете, эти скандалы нивелировать, - они не убедительны, они неуверенные.

И вот это дает возможность радикалам демонстрировать то, что не один человек рулит в этой стране. Это раз.

Второе. В то же время, мне кажется, что скандалы с радикалами – это может быть еще и фон, это может быть какой-то сценарий на случай того, если власть поймет, что шансов у нее на выборах никаких, может быть, это какие-то сценарии для срыва выборов или для признания их недействительными.

То есть - я бы, честно говоря, с сомнением посмотрела на эти выступления радикалов, имея ввиду, что ими власть всегда управляла, всегда она их использовала в тех случаях, когда ей это было выгодно.

И потом, они же (речь о нынешних киевских правителях. - А. Г.) использовали радикалов и тогда (на майдане), чтобы прийти к власти.

Поэтому, для меня это не убедительно. Я не вижу в этом какой-то искренности. Мне кажется, это какая-то демонстрация чей-то силы – раз. Для каких-то договоренностей... И, может быть, - я повторюсь - это фон для того, чтобы в будущем признать выборы недействительными или вообще сорвать их.

Пока такие настроения, честно говоря.

- Теперь, давайте - о кандидатах...

- Я уже говорила, что для украинцев это - выбор без выбора, потому что нет стратегии, нацеленной на нейтральное государство, на возвращение к политике, которая бы обеспечивала Украине нейтральный статус.

- При нынешнем раскладе во второй тур проходят Тимошенко и Зеленский?

- Ну, сегодня некоторые рейтинги показывают, что Тимошенко, Гриценко и Порошенко имеют равные шансы пройти во второй тур. (То есть, кто-то двое из этих трёх. - А.Г.) По другим рейтингам - да, это Тимошенко и Зеленский.

Но даже если и первый вариант возьмем, все равно это выборы без выбора. Потому что кандидат, который своей стратегией провозгласил нейтральный статус Украины, возвращение политики многовекторности – этот кандидат во второй тур не попадает и причина этого - еще и в разобщенности оппозиции.

И если бы оппозиция сегодня была бы единой, многие люди ее бы поддержали, потому что это действительно реальная альтернатива нынешней стратегии, стратегии тех кандидатов, которые попадают во второй тур.

Но пока, к сожалению, вот такая картина. Порошенко, Зеленский, Тимошенко – большой разницы в принципе между ними я не вижу, потому что не вижу разницы в стратегии.

- Понятно. Подождем. Осталось три недели…

- Для нас главное, чтобы выборы состоялись, чтобы в Украине сохранилась какая-то стабильная более-менее ситуация, чтобы война не вышла за пределы хотя бы Донбасса, чтобы мы как-то все-таки имели надежду еще на установление мира на Донбассе. Вот это для людей сейчас главное, и будем надеяться, что процессы будут идти в таком русле.

Конечно, это очень оптимистичный такой прогноз и очень оптимистичная надежда, но все-таки надо молиться за то, чтобы был мир и стабильность в Украине, чтобы выборы были прозрачны, законны и чтобы весь мир их признал.

Но – есть как есть.

- Понятно. Спасибо огромное.

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