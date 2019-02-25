2019-02-25T18:25:51+03:00
Политика

Анна Герман: Петр Порошенко опережает Юлию Тимошенко - он уже второй после Владимира Зеленского. Значит, выборы, возможно, никто не сорвет

Об этом экс-пресс-секретарь бывшего президента Виктора Януковича рассказала нашему обозревателю Александру Гамову в эфире Радио «Комсомольская правда»
Александр ГАМОВ@gamov1
Поделиться:
Комментарии: comments2
Анна ГерманАнна ГерманФото: Личный архив
Изменить размер текста:

- Алло, Анна! Здравствуйте, что у вас нового?

- Если говорить о предстоящих президентских выборах... (Они пройдут на Украине 31 марта. - А.Г.) Только что появились рейтинги, в которых Зеленский идет первым номером, Порошенко – вторым. Тимошенко на третьем месте. Высокие рейтинги показывает и Юрий Бойко. (Глава политической силы «Оппозиционный блок» и её парламентской фракции. - А.Г.) Если бы кандидаты от оппозиции могли объединиться, если бы не было нескольких кандидатов от юго-востока, то рейтинги (допустим, у Бойко) сравнялись бы с Тимошенко.

Анна Герман, украинский политик: Судя по последним рейтингам, Петр Порошенко опережает Юлию Тимошенко

00:00
00:00

- Насколько рейтинги «первой тройки», о которых вы сказали, реальны?

- Мне кажется, ситуация где-то соответствует реалиям.

- Что это значит?

- Возможно, выборы не будут сорваны в Украине.

- Никто не даст их сорвать?

- Эти рейтинги показывают, что выборы состоятся. Что все-таки Украина не пойдет путем срыва выборов.

- Вы имеете в виду то, что Порошенко на втором месте?

- Да. Выход Порошенко во второй тур – возможность такая сохраняется, возможность стабильности, возможность все-таки демократического пути, пути выборов, а не пути новых каких-то переворотов.

- Кто может победить во втором туре?

- Если Порошенко и Зеленский выходят во второй тур, то мой прогноз... Мне кажется, что люди все-таки проголосуют уже за что-то, что они понимают, хотя им это не нравится. Но они хотя бы понимают, что это такое. Мой прогноз пока остается старым.

- Порошенко?

- Я думаю, что все-таки да. На сегодняшний момент, мне кажется, все-таки - да. Но ситуация меняется, все меняется в Украине. Но сегодня это выглядит так...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Комик Зеленский - в президенты Украины: не первый и не последний юморист в большой политике

До выборов на Украине - меньше месяца, и кандидаты - один другого краше. Пенсионер, футбольный менеджер, профессор кафедры коневодства… Но даже на этом веселом фоне отдельно выделяется фаворит - Владимир Зеленский. Судя по опросам, за основателя и бессменного лидера знаменитой КВН-команды «95-й квартал» готовы отдать голоса около 28% избирателей. Почти вдвое больше, чем за действующего президента Петра Порошенко. Неужели комик сможет стать президентом страны? Практика последних десятилетий показывает: очень даже может. «Комсомолка» вспоминает самые яркие случаи политической карьеры таких же… э-э… юмористов в западных странах (подробности)

Зеленский пошел в отрыв

Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский уверенно выходит в лидеры президентской гонки. Это не может не беспокоить его конкурента Петра Порошенко. Глава государства стремительно теряет популярность и не в состоянии противостоять новой звезде украинского политического небосклона (подробности)

Кандидаты в президенты Украины 2019: шут, миллиардер, "газовая принцесса" с косой и другие

4 февраля на Украине закончилась регистрация кандидатов в президенты. Всего подали заявки 89 человек. Но украинский ЦИК зарегистрировал пока лишь двадцать восемь кандидатов - готовых если не занять кресло Петра Порошенко, то хотя бы хорошо попиариться (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на тематическую рассылку, и не пропускайте материалы, которые пишет Александр ГАМОВ

 
Читайте также
Эксперт о данных Госстата Украины: У них 9 миллионов уехало, а они радуются 18 тысячам приехавших!
Заместитель директора института стран СНГ Игорь Шишкин прокомментировал «Комсомолке» данные об уменьшении численности населения незалежной на 233 тысячи человек
Эдуард Басурин - о заявлении Порошенко, почему Киев не может прекратить военные действия: Я бред не комментирую
Замначальника Народной милиции ДНР в эфире Радио "Комсомольская правда" рассказал, что плотность огня усиливается. И после выборов лучше не станет [аудио]
Новости 24
Посольство РФ в Испании выясняет обстоятельства смерти Малашенко
Замглавы МИД РФ указал на грубое нарушение свободы религии на Украине
Путин поручил создать оргкомитет для саммита Россия-Африка
В России может появиться первый частый ракетодром
Глава Евросовета назвал рациональным предложение об отсрочке Brexit
В Москве эвакуируют торговый центр «Атриум» из-за угрозы взрыва
Генсек ООН попросил Россию и США продлить СНВ-3
Правительство РФ одобрило выплаты пенсионерам сверх прожиточного минимума
Назарбаев сформировал новое правительство Казахстана
Организаторы «Евровидения» предостерегли Киев от политизации конкурса
В Госдуме рассказали, смогут ли водительские права заменить бумажный паспорт
После президентства Порошенко собирается представлять Украину в Европарламенте
ЕС продлил оружейное эмбарго и санкции в отношении Белоруссии
Владельца ресторанов «Корчма Тарас Бульба» будут судить за неуплату 650 млн рублей налогов
Более 4,4 млн россиян смотрели телетрансляцию послания Путина Федеральному собранию
Ученые обнаружили новый вид тираннозавра
Трамп призвал ОПЕК расслабиться, а цены на нефть ответили ему укреплением
Алексей Серебряков объяснил свои слова о «разжигании» Россией войн
Россия передала Таджикистану средства ПВО на $9 млн
США готовы сотрудничать с Россией по вопросу афганского урегулирования
Порошенко назвал Украину «самой свободной страной» среди бывших советских республик
ЕС выступил против лобового военного вмешательства в дела Венесуэлы