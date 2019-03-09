Украина готовится к отражению «российской агрессии» с 3-х сторон, но забыла еще про три направления

После масштабного, на лаконичного сформулированного стратегического замысла наступления нынешнего министра обороны Украины Степана Полторака (в бытность командования им в зоне так называемой АТО): «Наступаем в направлении северо-юг», - военные всех стран, даже «сумрачный немецкий гений», дружным молчанием признали свое поражение. И, казалось, уже никто не сможет переплюнуть кряжистого украинского генерала. Оказалось, что только казалось, а на самом деле - ошиблись.

Новое достижение обнародовал начальник Генштаба Украины Виктор Муженко на встрече с аккредитованными в Киеве иностранными военными атташе. Генерал армии Муженко, он же - Главнокомандующий ВСУ, «вскрыл коварные замыслы российской военщины». По его словам, Россия готовится к удару и вторжению на Украину сразу с трех направлений – с севера, юга и востока.

- Российская сторона завершает формирование на границах Украины ударных соединений, которые вместе с частями спецназначения, по замыслу кремлевских стратегов, составят основу сил вторжения, - резюмировал он и в доказательство продемонстрировал суперсекретную карту, на которой были обозначены сотни и тысячи единиц сухопутной, воздушной и военно-морской техники, нависающих над Украиной со стороны России.

Особо умных могли смутить некоторые незначительные обстоятельства. Например в акватории Азовского моря, судя по карте, были сосредоточены сразу аж 8 (восемь - !) подводных лодок ВМФ России. Что им там делать и как они туда смогли пройти при средней глубине 7,4 метра и в самых глубоких местах до 13 метров, так и осталось за кулисами общения начальника Генштаба с военными дипломатами. Как непонятно и то, с кем тогда воюет Украина на Донбассе, если Россия спустя 5 лет после того, как в Киеве начали голосить о «вторжениях», до сих пор свою агрессию все еще лишь «готовит».

Узнавшие о российских ударных подлодках на Азове иностранные дипломаты заметно поскучнели, но Муженко их тут же ободрил. Мол, нам есть чем встретить агрессора, поскольку ВСУ «начали закупать экипировку, спецодежду и обувь, которые ранее либо не поставлялись, либо обеспечивали за счет международной помощи», в том числе специальные маскировочные костюмы, а также налокотники с наколенниками и даже (!) «утепленные бахилы». Оно понятно, что в новой экипировке и обуви, особенно, в теплых бахилах бежать гораздо легче даже по весне и летом, а если не получится, то можно и спрятаться от агрессора в новом маскировочном костюме. И все это в комплексе и в сочетании с «единством армии и народа» станет «залогом победы над оккупантом».

Практически в унисон с Муженко спустя пару дней выступил 8-го марта и МИД Украины, заявивший, что прекращение действия Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД) развязывает, дескать, Киеву руки. И отныне «Украина оставляет за собой право создавать вооруженные системы, необходимые для обеспечения своей обороноспособности, в том числе соответствующее ракетное вооружение».

Хочется спросить, а какое отношение ДРСМД имеет отношение к Украине? Документ подписывали СССР и США, правопреемницей Советского Союза была и есть Российская Федерация. И Украина имела такое же отношение к ДРСМД, как и КНР, например. То есть никакое. Могли производить, могли не производить. Скажем честно, не производили, потому что просто не могли. И так почти во всем. Главное прокукарекать – бессмысленно и беспощадно.

И вся вышеперечисленная риторика, ранее озвученная и занимающим пост президента Украины Петром Порошенко, при как бы явной адресации во внешний мир, на самом деле имеет только одного внутреннего адресата – само население Украины. Только его можно обмануть, назвав переделанный боеприпас советской РСЗО «высокоточной ракетой». Только его можно запугать очередной «грядущей и неминуемой агрессией» России, которая так и не состоялась уже как 5 лет. И заливать про наступление с 3-х сторон.

А что же про четвертую забыли? Про миротворцев в Приднестровье. И про пятую – с воздуха. А самое главное, совсем без внимания оставили шестое направление. А оно не просто главное и стратегическое. Оно, можно сказать, даже в устном народном творчестве, в поговорке получило отражение: «Я тебя, ***, из-под земли достану!»