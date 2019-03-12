2019-03-12T20:14:05+03:00
Политика

Шойгу: Военные моряки получат до конца года 14 кораблей

На них разместят новые межконтинентальные баллистические ракеты "Булава" и гиперзвуковые крылатые ракеты "Циркон"
Александр БОЙКО@AlexBoykoKP
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Сергей Шойгу провел совещание на предприятие "Севмаш"Сергей Шойгу провел совещание на предприятие "Севмаш"Фото: Минобороны РФ
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Министр обороны Сергей Шойгу провел совещание на предприятие "Севмаш". Именно на этом северодвинском предприятии собирают и модернизируют боевые корабли и подводные лодки.

- В 2019 году кораблестроительная программа предприятий, входящих в структуру Объединенной судостроительной корпорации, предусматривает строительство семи боевых кораблей, в том числе - трех атомных и одной дизель-электрической подводных лодок, а также завершение ремонта семи кораблей и судов, - заявил глава военного ведомства.

Шойгу попросил сосредоточиться рабочих на крейсерах «Князь Владимир» и «Казань»: по поручению президента работы по ним должны быть завершены в этом году.

Министр проверил, как выполняются заключенные контракты по подлодкам проектов "Ясень-М" и "Борей-А". На эти бесшумные носители новых ракет, которые могут стартовать даже из-под арктического льда возлагается большая надежда. Именно об этом в начале недели Шойгу говорил на расширенном заседании Комитета по обороне Госдумы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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