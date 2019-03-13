Москвичи становятся долгожителями

Любопытное исследование опубликовал столичный департамент здравоохранения. В нем говорится, что Москва побила очередной рекорд по продолжительности жизни и заняла в этом списке второе место, уступив только Ингушетии. Кабардино-Балкария, Северная-Осетия, Дагестан, Чечня и другие традиционные лидеры нам уступили.

- Средняя продолжительность жизни москвичей - 78 лет, - говорится в сообщении. - Это рекордный прирост по стране - с 2010-го он увеличился почти на четыре года. По прогнозам, в ближайшие 20 лет столица может стать одним из мировых лидеров по продолжительности жизни и уже сейчас входит в первую тридцатку.

К департаменте здравоохранения считают, что одна из главных причин такого роста - грамотная медицина (ее доступность, профилактика болезней, диагностика и лечение, профессионализм врачей). За последние несколько лет количество некоторых операций выросло в разы. Например, эндопротезирование крупных суставов - в 23 раза, малоинвазивные операции по поводу катаракты - в 12, стентирование коронарных артерий - в 5.

- Потребность в этих операциях чаще всего возникает в пожилом возрасте, - добавили в департаменте. - И сегодня уже не редкость операции по установке кардиостимулятора пациентам старше 80 лет

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