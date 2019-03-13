2019-03-13T12:56:38+03:00
Общество

Москвичи становятся долгожителями

Столица по продолжительности жизни опередила даже Дагестан
Игорь ПАВЛОВ
Поделиться:
Комментарии: comments15
Средняя продолжительность жизни москвичей - 78 лет.Средняя продолжительность жизни москвичей - 78 лет.Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Любопытное исследование опубликовал столичный департамент здравоохранения. В нем говорится, что Москва побила очередной рекорд по продолжительности жизни и заняла в этом списке второе место, уступив только Ингушетии. Кабардино-Балкария, Северная-Осетия, Дагестан, Чечня и другие традиционные лидеры нам уступили.

- Средняя продолжительность жизни москвичей - 78 лет, - говорится в сообщении. - Это рекордный прирост по стране - с 2010-го он увеличился почти на четыре года. По прогнозам, в ближайшие 20 лет столица может стать одним из мировых лидеров по продолжительности жизни и уже сейчас входит в первую тридцатку.

К департаменте здравоохранения считают, что одна из главных причин такого роста - грамотная медицина (ее доступность, профилактика болезней, диагностика и лечение, профессионализм врачей). За последние несколько лет количество некоторых операций выросло в разы. Например, эндопротезирование крупных суставов - в 23 раза, малоинвазивные операции по поводу катаракты - в 12, стентирование коронарных артерий - в 5.

- Потребность в этих операциях чаще всего возникает в пожилом возрасте, - добавили в департаменте. - И сегодня уже не редкость операции по установке кардиостимулятора пациентам старше 80 лет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Средняя продолжительность жизни москвичей к 2023 году превысит 80 лет

В ближайшие пять лет средняя продолжительность жизни москвичей вырастет до 80 лет. Об этом сегодня, 22 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в Мосгордуме во время ежегодного отчета о деятельности правительства (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
В Комсомольске-на-Амуре детский спектакль «Голубые и розовые» обвинили в пропаганде гомосексуализма
Школьников-артистов уже допросили сотрудники полиции, их интересовало, разговаривает ли режиссер постановки с детьми о нетрадиционных сексуальных отношениях
Новости 24
В Минздраве предложили приравнять электронные сигареты к обычным
Глава Boing обсудил с Трампом ситуацию вокруг модели 737 МАХ
Саакашвили пообещал вернуться на Украину в апреле
MasterCard и Visa заблокировали карты российского банка из-за санкций США
КНР готова помочь Венесуэле в восстановление энергоснабжение
Помпео обвинил Россию в давлении на Украину через энергетику
Ученые рассказали об опасности загрязненного воздуха для беременных
Совфед отклонил закон о запрете размещения хостелов в жилых домах
США обвинили Китай в блокировании доступа стран АТР к энергоресурсам
Девять компаний, зарегистрированных на Кипре, переедут в российские офшоры
В МИД РФ заявили, что угрозы США в отношении «Роснефти» бессмысленны
Россияне назвали самые ожидаемы гаджеты 2019 года
Во ВЦИОМ заявили, что россияне стали меньше поститься
В Кремле считают "достаточно продуманным" закон о фейковых новостях
Обвиняемый в покушении на Кирокорова заявил, что Галкин заплатил ему один миллион за планируемое убийство Киркорова
Две трети россиян поддержали запрет на размещение хостелов в жилых домах
Песков: Путин "должным образом" поучаствует в праздновании воссоединения Крыма с РФ
Пентагон ограничил допуск трансгендеров к службе в армии
Россия не будет закрывать воздушное пространство для Boeing 737 MAX 8
В ООН признали, что на Украине царит "атмосфера запугивания"
Возбуждено уголовное дело после убийства ветерана Великой Отечественной войны в Подмосковье
Индия вслед за остальными странами приостановила использование Boeing 737 Max
Росстат планирует пересмотреть методику расчета реальных доходов
Военный самолет США пролетел над территорией России
Росгвардия рассчитывает на извинения от пранкера, выронившего пистолет в метро
Федеральное правительство утвердило порядок присвоения аэропортам, вокзалам и портам имен знаменитостей
В Еврокомиссии не исключают проведение "жесткого" Brexit
Американские военные за четыре года съели крабов и лобстеров на 55 миллионов долларов