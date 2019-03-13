Продолжительность жизни в Москве приблизилась к показателям Кавказа

СЕГОДНЯ 08:41 2019-03-13T08:41:59+03:00

Только за последние десять лет москвичи стали жить на 3,8 года дольше

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Столица России постепенно выбивается в лидеры по продолжительности жизни населения. Если раньше признанными лидерами были регионы Кавказа, то теперь Москва занимает прочные позиции в рейтинге долгожительства. Конечно, о столетних юбилярах речи не ведется, но только за последнее десятилетие москвичи стали жить на 3,8 года дольше. Средняя продолжительность жизни составляет 78 лет, этому показателю уступает даже Дагестан. А вот догнать Ингушетию столица пока не может, об этом на заседании президиума городского правительства руководитель Департамента здравоохранения Алексей Хрипун.

В планах чиновников в ближайшие 20 лет еще увеличить данный показатель и стать одним из мировых лидеров по продолжительности жизни. Пока Москва входит в ТОП 30 городов, где люди живут максимально долго.

Чтобы улучшить данный критерий нужно учитывать множество факторов. В департаменте отмечают, что пристальное внимание уделяется медицинской помощи населению.

- Важно, как она организована, как выстроена диагностика и лечение, насколько профессиональны врачи, — цитирует сообщение пресс-службы ведомства телеканал «360».

Ранее мэр столицы Сергей Собянин заявил, что в ближайшие пять лет средняя продолжительность жизни москвичей вырастет до 80 лет.

У министра здравоохранения более позитивные прогнозы. По словам Вероники Скворцовой, продолжительность жизни человека может вырасти до 120 лет.

- Мир будет меняться. Потенциал жизни человека вообще достаточно велик. По самым скромным оценкам, не менее 120 лет человек может жить, в том случае, если он сам не укорачивает себе жизнь и если обстоятельства не укорачивают ему жизнь, - обнадежила россиян министр.

Поможет этого добиться нацпроект по здравоохранению, на него потратят более 1,5 триллионов рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU