2019-03-13T12:59:11+03:00
Спорт

Лига имени Роналду: «Ювентус» победил «Атлетико» в Лиге чемпионов благодаря трем голам португальца

Покупка именитого футболиста у «Реала» за 100 миллионов евро давно окупилась
Сергей КИРИЛЛОВ
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Криштиану Роналду празднует гол.Криштиану Роналду празднует гол.Фото: REUTERS
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МУЖСКОЕ ДОСТОИНСТВО

- Роналду великий игрок. У него было три момента и он забил три мяча, - скажет после матча лучший игрок «Атлетико» Антуан Гризманн.

И действительно, если бы не португалец, не видать Старой Синьоре четвертьфинала Лиги чемпионов. Ведь в Мадриде «Атлетико» победил со счетом 2:0 и имел отличные шансы пройти дальше. Но португалец в этот вечер был бесподобен и вновь огорчил своих «старых клиентов», забив уже 25-й гол в ворота команды Диего Симеоне. При этом Роналду после очередного забитого мяча повторил жест Симеоне, который тот показал в Мадриде (Симеоне после победы показал руками, мол у нас тоже есть мужское достоинство).

- Роналду – лучший в мире. Его жест? Криштиану видел, как я сделал это в первом матче в Мадриде, и, он, как и я, хотел показать свой мужской характер, - прокомментировал Симеоне своеобразную футбольную пантомиму.

ПОБЕДНЫЙ ДУХ

А еще красавчик совершил свой 8-й хет-трик в Лиге чемпионов, догнав по этому показателю Месси.

Но, все отмечают, что главное достижение Криштиану даже не в количестве голов, а в том духе победителя, который он перевез с собой из Мадрида в Турин. «Реал» в этом сезоне провалился, а «Юве» только набирает обороты.

- Мы собой должны гордиться. Все дело в менталитете, который помогает выиграть турнир. Вот почему «Ювентус» приобрел меня. Я помогаю им сделать то, чего они никогда не делали раньше, - без ложной скромности сообщил Роналду.

ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК

Кстати, покупка у «Реала» Роналду за 100 миллионов евро давным давно окупилась. Одних маек с именем форварда еще перед сезоном продали на 50 миллионов евро. Плюс полный стадион на протяжении всего сезона. К примеру, только последний матч против «Атлетико» принес туринскому клубу более 5,5 миллионов чистой прибыли. А ведь клуб получит от УЕФА за выход в четвертьфинал Лиги чемпионов еще 10,5 миллиона евро. То есть, только один этот успешный матч принес «Ювентусу» 16 миллионов евро. Две такие игры - и зарплата Роналду в 30 миллионов евро в год уже перекрыта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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