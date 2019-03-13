2019-03-13T20:25:42+03:00
Общество

В Пермском крае создается конструктор социальных практик

Подготовкой и сопровождением замечающих семей в России занимаются разные службы. Все работают по своим стандартам и образцам, зачастую шаблонным. О необходимости единого подхода говорят давно, но лишь в 2019-м начали работу над ним
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Межрегиональная конференция «Профессионализация деятельности СО НКО в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия: современные подходы». Фото предоставлено Институтом социальных услуг и инноваций «Вектор".Межрегиональная конференция «Профессионализация деятельности СО НКО в сфере профилактики детского и семейного неблагополучия: современные подходы». Фото предоставлено Институтом социальных услуг и инноваций «Вектор".
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Это легло в основу проекта пермской Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт социальных услуг и инноваций «Вектор», возглавляемый Верой Кожарской.

– Вера Ивановна, ваш проект «Конструктор социальных практик НКО. Улучшение качества жизни детей в замещающих семьях» был поддержан Фондом президентских грантов. Почему его появление так важно именно сейчас?

– Мы рассматриваем наш проект как долгоиграющий. В этом году создаем конструктор по теме замещающих семей, а в следующем возьмем другую актуальную тему, например, детского буллинга. То есть конструктор – это такая технология работы межрегиональной команды, которая позволяет создавать, внедрять и масштабировать эффективные практики для решения любых социальных проблем. Наша сегодняшняя задача выработать такой конструктор по теме замещающих семей.

– Неужели необходим конструктор? Ведь в России очень активно ведется работа по поиску, подготовке и сопровождению замещающих семей.

– Да, соглашусь, очень многое сделано. Но система работает так, что помощь замещающим семьям приходит, когда уже что-то случилось. Приходится применять экстренные меры, и часто они не так эффективны. На этом этапе семья может уже готовиться отдать ребенка обратно. То есть система профилактики работает уже со случившимся фактом. Это неэффективно. Необходимо выявлять риски заранее, а специалисты пока это не умеют делать. Хотят, но не умеют. Конструктор как раз направлен на то, чтобы дать в руки специалистам профессиональный инструментарий, который можно использовать на ранних стадиях кризиса. Одно дело прийти в семью, когда там уже вскрыты проблемы, а другое дело, когда родители и не чувствуют, что нуждаются в помощи. Специалисту приходится выстраивать отношения с замещающей семьей, а этому необходимо учиться. То есть сейчас задача не просто разместить детей по замещающим семьям, а повысить качество работы такой приемной семьи и предотвратить возврат детей.

– С какими трудностями на практике сталкиваются специалисты, работающие с замещающими семьями?

– У нас готовят замещающие семьи одни организации по готовым программам. И эти программы одинаковые для всех, нет индивидуального подхода. Принимают эти семьи и передают им ребенка – другие организации. А сопровождают – еще одни. Никто семью не передает из рук в руки, не рассказывает о ее опыте и проблемах. Каждый работает по своей методике. Из-за этого происходят разрывы, и работа неэффективна. Хотелось бы, чтобы люди из разных служб работали сообща и пользовались единым инструментарием.

Вера Кожарская, руководитель Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт социальных услуг и инноваций «Вектор»

Вера Кожарская, руководитель Автономной некоммерческой организации дополнительного профессионального образования «Институт социальных услуг и инноваций «Вектор»

– Сколько НКО затрагивает проект?

– У нас созданы стажировочные площадки в 20 НКО 12 регионов. Причем мы работаем не только с некоммерческими организациями, но и с государственными органами. Потому что зачастую именно они во многих регионах занимаются этой темой. Мы считаем, что государственные и некоммерческие организации должны наладить отношения и работать рука об руку. Общее число занимающихся у нас специалистов – 200. Площадки делятся опытом, обмениваются информацией и создают инструментарий совместно. Все наши обучающие модули доступны широким массам через интернет-ресурсы, так как мы хотим, чтобы с ними познакомилось максимальное количество специалистов и родителей. Мамы и папы должны стать нашими партнерами, а специалист, приходя в семью не просто должен выявить проблему, а показать ее родителям.

– Проект уже запущен, возможно ли к нему присоединиться позже?

– Можно в любой момент зайти к нам на сайт и зарегистрироваться. Программа модульная, поэтому для начала вам будет предложен базовый уровень из четырех вебинаров. Пройдя его, вы получите сертификат. Дальше можете заявиться на оставшиеся два модуля. Все это можно сделать в любое удобное для вас время, офлайн и бесплатно. На сайте «Вектора» есть стартовый пакет методик, с которыми может познакомиться любой желающий. Там же выложена инструкция, как стать участником конструктора.

– Не могли бы вы привести пример какой-то вашей разработки или идеи?

– В России развита служба телефона доверия. Любой ребенок или родитель из любого региона России может экстренно и анонимно обратиться за помощью к профессионалу. Но, к сожалению, специалисты телефона доверия не компетентны в вопросах замещающих семей. При этом телефон доверия – серьезный ресурс, который с огромной пользой можно использовать в работе с замещающими семьями. Многим приемным родителям необходима помощь, но они боятся за ней обратиться, например, потому что думают, что у них заберут ребенка. Поэтому нам бы хотелось обучить специалистов, работающих на телефоне доверия, новым компетенциям, чтобы они могли качественно оказывать помощь и замещающим семьям.

– Какому результату по итогам проекта вы будете рады?

– У нас запланирована подготовка итогового пакета всех материалов конструктора. Это будут конкретные образовательные модули для специалистов и родителей, которые можно брать и работать. Мы сделаем рассылки по регионам и активно будем продвигать проект в социальных сетях. Идеально, если экспертное сообщество межрегиональных тренеров научится работать совместно, несмотря на удаленность друг от друга, и новые технологии будут применяться повсеместно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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