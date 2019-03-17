Конкурс «Лидеры России»: Хочешь стать чиновником - готовься к забегу по снежным горам

В России решили поискать перспективных руководителей не через номенклатурное сито, а через жесткий отбор «кандидатов с улицы». Заявки в “кузницу чиновников” сыпались со всей страны. До финала дошли лишь 300 человек. Каждый получил грант в миллион рублей на дальнейшее обучение. Затем прошел окончательный отбор - в это воскресенье в Сочи съехались 104 победителя. Они помимо денег получили еще и возможность взять себе в личные консультанты одного из известных политиков и управленцев страны. Например, пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, мэра Москвы Сергея Собянина, председателя Совфеда Валентину Матвиенко и многих других.

Лидеры заложили аллеюФото: предоставлено организаторами

Происходившее в «Парке науки и искусства «Сириус» напомнило шоу “Что? Где? Когда?” Сбросив пиджаки и галстуки, будущие топ-менеджеры, объединившись в команды, ломали головы, как повысить в стране производительность труда. Только на обсуждение сложнейших вопросов знатокам давали не одну минуту, а целый час. И задания присылали не телезрители, а губернаторы и министры.

- Я предложил кейс для решения - что мы должны дополнительно сделать для роста экономики Московской области. Ребята выдали перечень (решений, - ред.) и мы будем его использовать в своей работе,- рассказал один из наставников и губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В это воскресенье в Сочи съехались 104 победителяФото: Предоставлено организаторами

По традиции, организаторы “школы чиновников” заставляют финалистов то прыгнуть на тарзанке со скалы, то лечь под танк, то проплыть по бурной реке на каноэ. В этот раз спартанцев-управленцев отправили в горы на забег по заснеженной сочинской Красной поляне. Но чиновничью зарницу пришлось отменить - спасатели объявили штормовое предупреждение и угрозу схода лавины. Будущих министров решили поберечь.

Победа в конкурсе не означает автоматическое получение «теплого местечка» в правительстве или госкорпорации. Работу победителям придется выбирать самим, но можно предположить, что спрос на закаленных боем финалистов будет. Главные цели «Лидеров России» - образовательные. Конкурс - это только начало для тех, кто сумеет не упустить возможность построить карьеру.

Победа в конкурсе не означает автоматическое получение «теплого местечка» в правительстве или госкорпорацииФото: предоставлено организаторами

- Это повлияет не только на участников и победителей, это повлияет на тысячи людей, которые, глядя на них по телевизору, могут задать себе вопрос: а чем я хуже, если они могут, почему я не могу? Вот для этого и нужны социальные лифты, потому что они показывают всем, что государство создает вам возможность, а все остальное зависит только от вас, - сказал первый замруководителя администрации президента Сергей Кириенко.

ДОСЛОВНО

- Трудно представить более прозрачный конкурс, его структура такова, что предполагает открытость, - отметила член набсовета, директор Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Марина Лошак.

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