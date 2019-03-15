2019-03-15T17:37:49+03:00
Общество

“Чистый актерский кайф” - как снимали нашумевшую драму “Т-34”

Официальный цифровой релиз одной из самых кассовых российских картин последних лет состоится в ближайшую субботу эксклюзивно в онлайн-кинотеатре ivi
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16 марта в онлайн-кинотеатре ivi - цифровая премьера самой обсуждаемой военной драмы последних месяцев - “Т-34” с Александром Петровым, Ириной Старшенбаум и Виктором Добронравовым в главных ролях.

Режиссер Алексей Сидоров постарался снять фильм, который будет понятен молодежи, но при этом не вызовет критики у тех, кто прошел войну. В прокат “Т-34” вышел 1 января 2019 года и оказался весьма успешным: его кассовые сборы составили 2,3 млрд руб.

По сюжету, в немецком плену оказывается вчерашний курсант Николай Ивушкин (Александр Петров). Все его мысли только о побеге. При первой возможности герой собирает экипаж и на легендарном T-34 пытается прорваться к своим, бросив тем самым вызов своему давнему врагу, немецкому командиру Ягеру.

Действие фильма - азартное, захватывающее, динамичное. Съемки ленты проходили в Москве, Подмосковье, Калужской области (в районе деревни Нефедово) и в Чехии, в городах Локет и Терезин, актерам приходилось проводить по 12 часов в танке и самим разбираться со съемочным оборудованием внутри него.

Актер Александр Петров:

Для артиста чем хуже условия, тем лучше. Это всегда чистый актерский кайф. Было сложно, холодно, голодно, но здорово, потому что это преодоление. Зато потом на экран выходит фильм, и люди получают подлинные эмоции.

Алексей Сидоров не только выступил в роли режиссера-постановщика, но и сам написал сценарий к фильму. Роль пулеметчика Демьяна Волчка появилась в нем самой последней - ее создали специально для Антона Богданова. По словам Антона, все актеры тщательно готовились к ролям, читали книги и смотрели советские фильмы. Не обошлось и без физической подготовки: “экипажу” пришлось научиться запрыгивать в танк и покидать его всего за 5 секунд, как и положено во время военных действий.

Непредсказуемый сюжет и эффектная картинка максимально удерживают внимание зрителя, а искренность героев, их юмор и непоколебимое желание победить позволяют сопереживать им до последнего кадра.

“Т-34” будет представлен на ivi эксклюзивно по подписке.

Премьера фильма Т-34 .16 марта в онлайн-кинотеатре ivi состоится цифровая премьера самой обсуждаемой военной драмы последних месяцев - Т-34 с Александром Петровым, Ириной Старшенбаум и Виктором Добронравовым в главных ролях. Т-34 будет представлен на ivi эксклюзивно по подписке

ИСТОЧНИК KP.RU

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