2019-03-15T17:41:03+03:00
Экономика

Скачок цен в апреле и затишье летом: верен ли прогноз ЦБ

Эксперт Никита Масленников: «Причин для паники нет, но жить будем хуже»
Екатерина СВИНОВА
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Несмотря на временное ускорение роста цен оснований для паники пока что у нас нетНесмотря на временное ускорение роста цен оснований для паники пока что у нас нетФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В феврале годовая инфляция разогналась до 5,2%, а в апреле по прогнозу ЦБ может достигнуть 5,5%. И это будет локальный максимум, после которого рост цен замедлится. Как ожидает мегарегулятор, инфляция вернется к целевому показателю (4%) в первой половине 2020 года.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников считает такой прогноз правдоподобным:

«Я ожидаю весеннего инфляционного всплеска до 5,5 - 6%. Для этого есть две причины: повышение НДС, что дает в годовом выражении примерное ускорение роста цен на 1%, и эффект переноса на внутренние цены прошлогоднего ослабления курса рубля, который тоже добавляет примерно 1%. Но оба эти эффекта уже практически реализованы, поэтому во втором полугодии инфляция может снизиться, если только не случится каких то - новых внешних напряженностей. К примеру, очередного усиления санкционированного давления или провала в серьезную рецессию какой-то из больших экономических стран. Если не произойдет форс-мажора, то курс рубля продолжит колебаться районе 65-67 рубля за доллар. Несмотря на временное ускорение роста цен оснований для паники пока что у нас нет. Вряд ли будет инфляционный обвал, все сейчас более ли менее стабильно, однако ситуация с уровнем жизни населения будет заметно хуже, чем в предыдущим году».

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2018 год обошелся без резких скачков цен. Разве что автомобилистам весной пришлось поволноваться из-за стоимости бензина. По итогам года Росстат зафиксировал инфляцию чуть больше 4%. Это в два раза больше, чем в предыдущем году. Но все же не двузначная цифра, как когда-то. Прогноз на 2019-й пока такой же. Но зимой и весной многие товары все же подорожают. «КП» выяснила, на сколько и почему (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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