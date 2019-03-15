Скачок цен в апреле и затишье летом: верен ли прогноз ЦБ

В феврале годовая инфляция разогналась до 5,2%, а в апреле по прогнозу ЦБ может достигнуть 5,5%. И это будет локальный максимум, после которого рост цен замедлится. Как ожидает мегарегулятор, инфляция вернется к целевому показателю (4%) в первой половине 2020 года.

Руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников считает такой прогноз правдоподобным:

«Я ожидаю весеннего инфляционного всплеска до 5,5 - 6%. Для этого есть две причины: повышение НДС, что дает в годовом выражении примерное ускорение роста цен на 1%, и эффект переноса на внутренние цены прошлогоднего ослабления курса рубля, который тоже добавляет примерно 1%. Но оба эти эффекта уже практически реализованы, поэтому во втором полугодии инфляция может снизиться, если только не случится каких то - новых внешних напряженностей. К примеру, очередного усиления санкционированного давления или провала в серьезную рецессию какой-то из больших экономических стран. Если не произойдет форс-мажора, то курс рубля продолжит колебаться районе 65-67 рубля за доллар. Несмотря на временное ускорение роста цен оснований для паники пока что у нас нет. Вряд ли будет инфляционный обвал, все сейчас более ли менее стабильно, однако ситуация с уровнем жизни населения будет заметно хуже, чем в предыдущим году».

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