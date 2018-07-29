Увеличение НДС с 18 до 20%: что нам с этого будет и куда пойдут деньги

СЕГОДНЯ 13:10 2018-07-29T13:59:36+03:00

Госдума одобрила рост налога на добавленную стоимость. Разбираемся, как это отразится на жизни россиян

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Повышение НДС запланировано на 1 января 2019 года. Лишние два процента пополнят федеральный бюджет на 620 млрд. рублей в год.

На зарплаты и здравоохранение

- Эти средства пойдут на решение проблем здравоохранения, образования, инфраструктуры, - рассказал председатель думского Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Напомним, в своем майском указе Владимир Путин обозначил, что в следующие шесть лет приоритетами в стране будут: демография, здравоохранение и образование, развитие городской среды, экологии, автодорог, цифровой экономики, социальной сферы.

Правительство уже представило новый нацпроект - «Демография». Власти будут поддерживать семьи при рождении детей, строить новые ясли, популяризировать спорт. На это до 2023 года потратят 3,5 трлн. рублей.

До этого было обещано потратить на ремонт дорог 11 трлн. рублей - это позволит привести в нормативное состояние основные трассы страны. 100% федеральных дорог предполагается отремонтировать до конца 2018 года.

Борьба с бедностью - еще одна цель. Дополнительные деньги нужны и на повышение зарплат в госсекторе.

В итоге, чтобы выполнить майский указ президента, властям понадобятся 8 трлн. рублей. Поиском этих денег Кабмин и занят. Рост налога - один из источников.

Были ли варианты?

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин полагает, что повышение НДС можно было бы отсрочить на шесть лет. Достаточно изменить так называемое бюджетное правило. Сейчас бюджет страны сверстан из расчета, что баррель нефти стоит 40 долларов (реально он продается более чем за 70 долларов). Лишние нефтеденьги идут на пополнение резервов, а не на вливания в экономику. Если бюджет сделать под 45 долларов за баррель, то налог можно было бы повысить лишь в 2023 году.

Но Минфин твердо держится за бюджетное правило - так курс рубля меньше зависит от колебаний нефтяных цен.

Последствия

В Центробанке уже посчитали, как повышение налога скажется на инфляции.

«Под 18% НДС подпадает 70% стоимости потребительской корзины. Инфляция поднимется на 1,16 процентных пункта в течение полугода после роста НДС», - говорится в исследовании ЦБ.

Почему именно 70%? Ряд товаров - скажем, детские вещи, некоторые социально значимые продукты типа хлеба - облагаются НДС по льготной ставке в 10%. Эта же ставка действует, например, для авиа-перевозок внутри страны. Для перелетов в Крым, Севастополь и Калининградскую область ставка вообще нулевая. Эти льготы останутся, НДС для этих категорий товаров и услуг повышаться не будет.

Цены тоже вырастут не строго на 2%. Товары подорожают на 0,8 - 1,25% в течение первых шести месяцев 2019 года. Объяснение тут такое. На практике не весь рост налога перекладывается на конечного потребителя - то есть нас. Сделать это все участники цепочки (см. «Справку «КП»), конечно, рады бы. Но с платежеспособным спросом нынче и так проблемы, и бурного роста доходов пока не ожидается. Поэтому цены будут повышать аккуратно - иначе потребитель может от каких-то товаров и услуг вообще отказаться. При этом, как прогнозируют в ЦБ, частью прибыли придется пожертвовать производителям.

Так что повышение НДС не пройдет для экономики незамеченным. В 2019 году Минэкономразвития ждет роста ВВП на 1,4%, хотя раньше рассчитывало на 2,2%. Прогноз на 2020 год не поменялся - рост ВВП на 2%.

СПРАВКА «КП»

Налог на добавленную стоимость государство берет с большинства товаров и услуг, проданных или оказанных на территории России. Это вариант налога с продаж. Для конечного покупателя между НДС и налогом с продаж вообще нет разницы. Для нас это в любом случае выглядит как процент от указанной в чеке цены, который тоже надо заплатить - на благо казны. Тогда в чем разница?

НДС по очереди платят все участники цепочки производитель - продавец - покупатель. После перепродажи налог на добавленную стоимость можно списать - за счет следующего участника цепочки. С одного конкретного товара налог в казну в размере 18% (а скоро 20%) должен поступить один раз. И только конечный покупатель, который никому ничего не перепродает, списать НДС не может.

А вот налог с продаж (он действует в США, Японии) просто взимается при конечной продаже. Посредникам не приходится его сначала платить, а потом списывать.

НДС хорош тем, что государству удобно его собирать. Даже если кто-то в торговой цепочке не заплатит налог, государство получит свои деньги от следующего звена, а там пусть между собой разбираются. Конечному же покупателю уклониться от уплаты НДС никак невозможно.

В России НДС появился в 1992 году. Тогда он составлял 28%. В 1993 году налог понизили до 20%. А с 1 января 2004 года опустили до 18%. В 2019 году мы вернемся к уровню 26-летней давности.

А КАК У НИХ?

НДС:

Италия - 22%

Германия - 19%

Турция - 18%

Китай - 16%.

Налог с продаж

США - 2 - 15% (зависит от штата)

Япония - 8%