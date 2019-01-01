Как изменятся цены на товары и услуги в 2019 году: «Коммуналка» подорожает, зато шампанское станет дешевле

2018 год обошелся без резких скачков цен. Разве что автомобилистам весной пришлось поволноваться из-за стоимости бензина. По итогам года Росстат зафиксировал инфляцию чуть больше 4%. Это в два раза больше, чем в предыдущем году. Но все же не двузначная цифра, как когда-то. Прогноз на 2019-й пока такой же. Но зимой и весной многие товары все же подорожают. «КП» выяснила, на сколько и почему.

Топливо по 50?

Счетная палата прогнозирует скачок цен на бензин. Причиной, по мнению аудиторов, может стать плановое повышение акцизов на топливо с 1 января 2019 года. Это такие косвенные налоги на товары массового потребления.

В бюджете прописано, что акциз на бензин вырастет в 1,5 раза - с 8200 рублей до 12 300 рублей за тонну. На дизельное топливо - с 5600 рублей до 8500 рублей за тонну. Поскольку бизнес всегда включает эти налоги в конечную стоимость товара, цены на заправках вырастут. Главный вопрос - на сколько? Эксперты прогнозируют повышение цен минимум на 4 рубля за литр. Центробанк оптимистично считает, что топливо подрастет в цене на 4,5% - это примерно на 2 рубля. Основная интрига ближайших месяцев: перешагнут ли цены психологический рубеж в 50 рублей за литр?

Счетная палата прогнозирует скачок цен на бензин.Фото: Мария ЛЕНЦ

Одно известно точно: подорожание произойдет не раньше апреля 2019 года. В октябре нефтяники заключили соглашение с правительством о заморозке стоимости топлива на заправках. Договор действует до 31 марта. Потом цены отпустят в свободное плавание, но будут за ними приглядывать. Основная причина роста цен - дефицит топлива на внутреннем рынке. Из-за слабого рубля выгодно продавать бензин за рубеж. В правительстве надеются управлять нефтяниками с помощью экспортной пошлины. Будет дефицит - пошлину повысят.

Помимо дорогого бензина, автомобилистов напрягут новыми тарифами ОСАГО. Будут они дороже или дешевле прежних, пока не знают даже сами страховщики. Минфин разрешил им устанавливать стоимость полиса на 30% выше или ниже базовых тарифов. Сейчас базовый тариф составляет от 3400 до 4100 рублей. Итоговая стоимость будет рассчитываться с поправкой на регион, мощность двигателя, стаж и возраст водителя. Новая система предусматривает скидки за безаварийную езду и надбавки на попадание в ДТП.

Курить себе дороже

Курильщикам их вредная привычка будет обходиться все дороже. Во-первых, с 1 января на табак выросли все те же акцизы - сразу на 10%. Сильнее всего это ударит по стоимости дешевых сигарет. Две трети их цены - как раз сумма уплаченных производителем налогов. Во-вторых, с марта станет обязательной маркировка табачных изделий. На пачку нанесут особый штрихкод, который расскажет, где табак был произведен, как доставлен, кто поставщик и т. д. Стоимость нанесения кода вроде бы невелика - 50 копеек за пачку. Но учитывая затраты на оборудование, технологию, производители все равно заложат в цену побольше. Наконец, в следующем году Госдума может рассмотреть два важных закона о табаке. Первый - о минимальной стоимости пачки сигарет. Второй - о запрете скидок и промоакций на них. Все это в сумме может привести к подорожанию сигарет в рознице на 15%.

Курильщикам их вредная привычка будет обходиться все дороже.Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Акцизы на алкоголь останутся без изменений. Но из-за отмены льгот для российского вина цена на него вырастет на 0,9%. Это прогнозируют эксперты ЦБ. А вот зарубежное вино, наоборот, подешевеет из-за рекордного урожая винограда в Европе в 2018 году. Производство из ягод последнего сезона уже выросло на 22%. Из-за сложной логистики и долгих закупок снижение цен в России мы увидим только к лету. Эксперты уточняют: подешевеют самые молодые недорогие вина.

КСТАТИ

Помимо сигарет, обязательной маркировке подлежат: духи и туалетная вода, шины и покрышки, пальто, плащи и куртки, блузы, постельное белье, обувь и фотокамеры. Но если пачки сигарет должны обзавестись штрихкодами уже в марте, то другие перечисленные товары - с 1 декабря.

Рыбные дни

В начале года на стоимость продуктов будут влиять сразу несколько неблагоприятных факторов. Это и повышение налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20%. Он входит в стоимость любого товара или услуги. Кроме того, НДС закладывают к стоимости перевозок, электроэнергии и прочих услуг для бизнеса. Так что коснется он даже той группы товаров, ставка налога на которые остается прежней. А это популярные продукты, учебники, книги, детская одежда. Их же тоже нужно будет привезти в магазин и оплатить счета за электричество на заводе, где они изготовляются. В общем, прибавки к стоимости минимум 2% по всем категориям товаров стоит ждать.

Второй фактор - стоимость топлива. Если оно подорожает, дополнительные расходы на транспортировку тоже включат в итоговую цену. Особенно в случае скоропортящихся продуктов. Третье - валютные колебания. Увы, мы пока не обеспечиваем себя продуктами на 100%. А рубль в конце года серьезно ослаб. В Центробанке ожидают в начале года инфляцию под 6%. Но это средняя температура по больнице. Понятно, что что-то подорожает больше, что-то меньше.

- В наступающем 2019 году россиянам стоит готовиться к росту цен на молочную и мясную продукцию, - рассказала «КП» Марина Петрова, зампредседателя комитета Московской торгово-промышленной палаты по развитию АПК. - По ее мнению, рост цен будет таким:

- молоко, кефир, творог - на 5 - 7%,

- сыр, сливочное масло - на 10%,

- говядина - на 10%,

- курица, свинина - на 15 - 20%.

Главной причиной роста цен станет падающий спрос. Переработчикам все труднее держать низкую стоимость и зарабатывать на эффекте масштаба - придется переписывать ценники.

- А мясо, Пятачок, для того дорожает, чтобы в год Свиньи свинину не ели! Кадр из мультфильма

Ложкой меда в бочке дегтя могут стать цены на красную рыбу и икру. В 2018 году на Дальнем Востоке был рекордный улов лососевых. Глава Росрыболовства перед Новым годом рапортовал о снижении цен на икру в два раза по сравнению с 2017-м. Но это цены производителей. Накрутки перекупщиков и торговых сетей никуда не делись. Но все же стоимость в рознице снизилась. Распродавать старые и новые запасы магазины будут до середины 2019 года.

ПОЛНОЕ АЛЛО!

От сотовой связи не будешь в экстазе

О повышении цен предупредили сотовые операторы. «Билайн», «Мегафон» и Tele2 хором заявили о росте тарифов - до 20% в течение года! В Минкомсвязи обещали разобраться и сделать так, чтобы цены не росли. Но волшебников среди них нет. А мобильные компании, судя по всему, настроены решительно.

БУДЬ ГОТОВ!

За мусор будем платить отдельно

В новом году тарифы на услуги ЖКХ будут подниматься в два этапа. Первый уже случился в январе. «Коммуналка» подорожала в среднем на 1,7%. Второй раз - традиционно с 1 июля. Повышение будет немногим больше - 2,4%. В целом рост тарифов должен уложиться в инфляцию.

С 1 января вывоз мусора официально стал коммунальной услугой и теперь отдельно прописан в квитанциях.Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Важная деталь: в платежках появится новая строчка. С 1 января вывоз мусора официально стал коммунальной услугой и теперь отдельно прописан в квитанциях. Плата за отходы зависит от количества прописанных в квартире жильцов. В Минприроде рассказали, что для большинства регионов тарифы не изменятся. Сколько люди платили, столько и будут. Просто теперь - более осознанно. Рост возможен в крупных регионах, но многие подготовились заранее и уже запланировали субсидии.

Москве, Санкт-Петербургу, Севастополю дана отсрочка на три года: в этих городах «мусорной» строки в платежке пока не будет. А вот в Московской области появится.

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КСТАТИ

Рост цен на топливо обернется подорожанием продуктов

Бизнес предупредил об этом премьер-министра

Из-за роста цен на бензин вырастет цена транспортных услуг на 10%. Пропорционально подорожают и продукты на прилавках российских магазинов. Об этом несколько производственных и торговых компаний предупредили в письме премьер-министра Дмитрия Медведева. Бизнес объединился с просьбой повлиять на топливные компании (подробности).