В Брюсселе обсудили перспективные направления сотрудничества стран Евразийского сообщества

В столице Бельгии, в Брюсселе 15 марта состоялся первый диалог «Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого океана», объединивший на одной площадке авторитетных международных экспертов, руководителей ведомств, глав транснациональных корпораций, представителей профильных ассоциаций, научных кругов и ведущих общественных деятелей из Италии, Франции, Бельгии, Казахстана, Белоруссии, Узбекистана, России и других стран. Организаторами мероприятия выступили Фонд Росконгресс и Ассоциация «Познаём Евразию» в сотрудничестве с Ассоциацией европейского бизнеса и Бельгийско-люксембургской торговой палатой. Диалог стал первой подобной дискуссионной площадкой в Бельгии, на которой обсуждались вопросы взаимодействия на евразийском пространстве.

Мероприятие в Брюсселе прошло в рамках программы продвижения Петербургского международного экономического форума и Евразийского экономического форума в Вероне. Традиционно программа подготовки ключевой дискуссионной площадки в России включает в себя мероприятия, объединенные общей тематикой «От Атлантики до Тихого океана».

«В нынешних непростых геополитических условиях важно находить новые точки роста, совместные решения актуальных проблем, разрабатывать новые бизнес-проекты. Взаимодействие стран Евразийского сообщества сегодня демонстрирует ту модель международных отношений, которая дает свои результаты. Диалог в Брюсселе и темы, которые были подняты в ходе дискуссий на этой площадке, позволяют судить об успешности и правильности курса на поддержку и взаимовыгодное сотрудничество. Уверен, что регулярное проведение подобных конференций будет способствовать дальнейшему укреплению этого союза государств», – отметил советник президента России Антон Кобяков.

Участие в сессиях Диалога приняли гости из 20 стран мира, среди которых Россия, Германия, Франция, Греция, Финляндия, Казахстан, Узбекистан, Белоруссия, Испания, Швейцария, США, Италия, Бельгия, Литва. Спикерами деловой программы выступили заместитель министра иностранных дел России Александр Панкин, президент Фонда международного сотрудничества; председатель Европейской комиссии (1999–2004 гг.); Премьер-министр Италии (1996–1998 гг., 2006–2008 гг.) Романо Проди, член Коллегии (Министр) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая, постоянный представитель РФ при Европейском союзе Владимир Чижов, первый заместитель Председателя Сената Узбекистана Садык Сафоев, государственный секретарь Союзного государства России и Белоруссии Григорий Рапота, глава представительства Республики Казахстан при Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора (НАТО) Айгуль Куспан, президент AlstomRussia; член правления Ассоциации европейского бизнеса Филипп Пегорье.

Фото: фонд Роконгресс

Подводя итоги Диалога, председатель правления, директор Фонда Росконгресс Александр Стуглев подчеркнул: «В Брюсселе нам удалось задуманное – продолжить ту живую дискуссию, которая традиционно возникает на Петербургском международном экономическом форуме в рамках сессий, посвященных евразийскому сотрудничеству. Неформальное общение представителей стран Большой Евразии позволяет найти те точки соприкосновения и идеи, которые порой лежат на поверхности, но не воплощаются в жизнь. Убежден, что тот диалог, та синергия, которая возникла здесь, в Брюсселе, получит свое продолжение и в Санкт-Петербурге и, конечно, на площадке Евразийского экономического форума в Вероне в октябре 2019 года».

Во время первого диалога «Соединяя Евразию – от Атлантики до Тихого океана» неоднократно поднималась тема ведения бизнеса, обсуждались конкретные вопросы, в том числе технического и регуляторного порядка, касающиеся взаимодействия на евразийском пространстве между Евросоюзом и ЕАЭС. «Дискуссия была интересной и продуктивной. Надеюсь, что проблемы и вопросы, которые мы обсудили сегодня, дадут импульс новым проектам и, что еще важнее, тем конкретным действиям и шагам, которые так ждет европейский и азиатский бизнес», – подвел итог встречи президент Ассоциации «Познаём Евразию», председатель совета директоров АО «Банк Интеза» Антонио Фаллико.

Тема сотрудничества в рамках Евразийского сообщества будет вновь поднята на площадке Петербургского международного экономического форума, который состоится 6–8 июня, а также в рамках Евразийского экономического форума в итальянской Вероне, организаторами которого выступают Фонд Росконгресс и Ассоциация «Познаём Евразию». В этом году мероприятие состоится 24–25 октября.