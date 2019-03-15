Российская экономика обогнала экономику США. Пока — только по отказу от наличных

В 2018 году было переведено с карты на карту 27,4 трлн рублей (в 1,4 раза больше, чем годом ранее). Количество снятых наличных увеличилось лишь на 3,4% - до 26,6 трлн руб, следует из статистики Центробанка.

Оценить это событие «Комсомолка» попросила Наталью Мильчакову, заместителя директора аналитического центра «Альпари»:

"Рост числа переводов с карты на карту отличает продвинутую экономику. Банки развивают свою онлайн-инфраструктуру для клиентов и делают ее все проще и понятнее для любой категории людей. Увеличивается оперативность и безопасность таких переводов: вместо того, чтобы стоять в очереди в банкомат, люди предпочитают сделать несколько кликов в своём смартфоне и отправить мгновенный перевод. Также в связи с тем, что у людей сейчас очень много пластиковых карт разных банков, им проще скачать несколько приложений и делать онлайн переводы, чем носить с собой полный кошелек пластика и рисковать потерять все эти карты.

У такого способа расчетов есть свои минусы для экономики страны, основной из которых - вопрос происхождения таких денег. Если это какая то теневая прибыль, то скорее всего с нее не выплачиваются налоги. Но факт, что таких переводов стало больше, чем обналичивания, говорит о том, что мы вошли в число продвинутых и даже обошли США. Там примерно половина всех расчетов и платежей совершаются наличными".

В 2018 году заметный рост (в 1,3 раза, до 21 трлн руб.) также продемонстрировали операции по безналичной оплате товаров и услуг.

По итогам года общий объем всех безналичных операций (свыше 48 трлн рублей) почти вдвое превысил операции по снятию наличных с карт.

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