Переводы с карты на карту станут дешевле

С сегодняшнего дня в России начинает работу новый банковский сервис - система быстрых платежей (или сокращенно СБП). Центробанк говорил об этом давно. А теперь вся инфраструктура готова. «Комсомолка» отвечает на десять наивных вопросов о том, зачем создали этот сервис и что он даст гражданам.

1. Что это такое?

Система быстрых платежей - это единый сервис банковских переводов. Она будет работать под контролем Центробанка. С помощью сервиса можно будет перевести деньги из одного банка в другой. Причем с минимальной комиссией.

2. Но ведь такие сервисы уже существуют у многих банков. Зачем еще один?

Подобные централизованные системы создали или создают во многих странах мира. Это элемент финансовой инфраструктуры внутри страны. Большой плюс такой системы - независимость от мировых платежных систем, завязанных на пластиковые карты. Внутри системы быстрых платежей переводы проходят со счета на счет. Карты не используются вовсе.

3. Как быстро будут доходить деньги?

Разработчики обещают, что мгновенно. Максимум - 15 секунд. Для сравнения, сейчас перевод может идти до пяти суток (это в теории). На практике переводы между наиболее продвинутыми банками сейчас совершаются тоже за считанные минуты. Но обычно это довольно дорогая услуга.

4. Как будут отправляться деньги?

Через мобильное приложение того банка, в котором у вас есть счет. К нему должен быть привязан ваш мобильный телефон. Идентификация и отправителя, и получателя будет проводиться по сотовому номеру. Отдельное приложение пока создавать не планируют.

Новая схема переводов с карточки на карточку.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

5. А если у меня несколько карт в разных банках и ко всем из них привязан телефон? Как я пойму, куда мне упадут деньги?

Куда скажете, туда и упадут. Отправитель может указать в приложении, в какой конкретно банк вам нужно перевести деньги. То есть сначала вводит номер вашего телефона, потом выбирает из списка нужный банк и вводит сумму перевода (подробнее - см. графику). А если вы хотите получать деньги только на один счет, его можно сделать основным. Тогда все переводы будут приходить на него.

6. Можно ли вернуть деньги, если совершил ошибку?

Перевод происходит мгновенно. То есть через несколько секунд деньги поступят на счет получателя. Вернуть их можно будет только с согласия последнего. Сейчас почти все банковские переводы совершаются мгновенно. Длительной авторизации (как было раньше, когда платеж можно было приостановить в течение нескольких часов) уже давно нет. К примеру, при переводе внутри одного банка операция тоже совершается за секунду.

7. Это точно будет дешевле?

Так обещают. Сейчас переводы внутри одного банка бесплатны, а между разными банками в среднем стоят 1 - 1,5% от суммы (либо есть минималка в 30 - 50 рублей). В новой системе все должно быть дешевле, считают в ЦБ. К примеру, в этом году сам оператор платежной системы не будет взимать никаких денег с банков за пользование сервисом. А с 2020 года они будут мизерными - от 50 копеек до трех рублей за операцию. В идеале система должна стать бесплатной. Как, например, в Швеции (подробнее см. «Как у них»).

8. Не украдут ли мои деньги?

Система безопасности выстроена такая же, как и в большинстве мобильных приложений. Во-первых, логин и пароль при входе. Во-вторых, смс или push-уведомление с подтверждением операции. Риски есть, но они минимальны и не выше, чем в действующих системах карточных переводов.

9. Какие банки участвуют в системе?

Пока список ограниченный. На первом этапе сервис будут предоставлять в Тинькофф Банке, Альфа Банке, банке «Ак Барс», Совкомбанке, Промсвязьбанке и Росбанке. Но число участников будет постоянно расти. Желающих много, подтвердили в Национальной системе платежных карт, которая является оператором новой системы.

10. А как же Сбербанк?

Он пока думает, присоединяться ли к системе. Об этом недавно говорил глава госбанка Герман Греф. Его сепаратизм можно понять. Большинство переводов внутри страны сейчас проводятся в системе «Сбербанк Онлайн». Многие даже специально заводят карточки крупнейшего банка страны, чтобы отправлять деньги без комиссии. Естественно, в Сбере не хотят терять такое конкурентное преимущество и кучу денег. Ведь если средства можно будет легко и бесплатно перебрасывать не только внутри этого госбанка, а между всеми банками, многие клиенты будут этим пользоваться. В ЦБ пока говорят, что участие в системе добровольное. Но все понимают, что в крайнем случае регулятор сможет и надавить на несговорчивого участника рынка.

Как россияне пользуются пластиковыми картами.Фото: Дмитрий ПОЛУХИН

КАК У НИХ

«Свиш» - и деньги улетели!

Подобные сервисы разрабатываются во многих развитых странах. А часть из них уже внедрили разработки в жизнь. Например, системы быстрых платежей есть в Великобритании, Швеции, Южной Корее, Китае, Индии, Турции, Италии, Польше и в некоторых других странах.

Вот как это устроено в Швеции. Она считается самой продвинутой страной, где наличные скоро исчезнут как класс. Там уже шесть лет действует система Swish. Ее создали крупнейшие банки страны вместе с Центральным банком Швеции. Сейчас приложением пользуются почти 7 млн. местных жителей. Это почти все взрослое население страны. Номер телефона можно привязать только к одному счету в одном шведском банке.

Сначала приложение использовали для переводов между людьми. Но потом распространили и на микробизнес. Например, с помощью приложения можно покупать товары на ярмарках и блошиных рынках, давать чаевые, жертвовать деньги какой-нибудь церкви и даже бомжу, сидящему на улице.

Плата за совершение операций с граждан не берется. Ни с отравителя, ни с получателя. Банки и сама система зарабатывают за счет комиссий с бизнеса. Те ежегодно платят за абонентское обслуживание и за каждую транзакцию. Тарифы в разных банках отличаются. Стоимость - от одной кроны (7,3 рубля) до 0,3% от суммы перевода. В России такую услугу для микробизнеса тоже планируют внедрить, но не раньше конца этого года.