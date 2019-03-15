Альви Каримов: Доказано - в Чечне проливали кровь мирных граждан террористы из 51 страны

К вечеру пятницы, 15 марта, стало известно: во время атаки на мечети города Крайстчерча в Новой Зеландии погибли 49 человек, по меньшей мере - 20 серьезно ранены. Об этом сообщила на пресс-конференции премьер-министр страны Джасинда Ардерн.

- В Чеченской Республике в свое время совершались теракты с участием международных террористов, которыми руководили Хаттаб и ему подобные, - напомнил в эфире Радио «Комсомольская правда» один из близких соратников Рамзана Кадырова Альви Каримов. - Теракты уносили жизни десятков и сотен человек, проливалась кровь мирных граждан. Доказано, что здесь были террористы из 51 страны.

- Альви Ахматович, я прочитал заявление главы Чечни по Новой Зеландии. Как в вашей республике, которая, с одной стороны, снова становится многоконфессиональной, а, с другой, - у вас, в основном, мусульмане проживают, - этот совершенно дикий случай отозвался?

- Отозвался большой болью, состраданием. Точно так же, как отозвались и теракты, совершенные в любом городе мира, – будь это в Париже, будь это в Мадриде или в городах Афганистана, Ирака или Сирии.

И Ахмат-хаджи, наш первый президент, Герой России, и Рамзан Кадыров, зная проблему изнутри, постоянно говорили, что мир должен выступить единым фронтом против терроризма. Но этого не происходит...

Альви Каримов, пресс-секретарь Рамзана Кадырова - о трагедии в Новой Зеландии 00:00 00:00

- Почему?

- К сожалению, и по сегодняшний день, судя по заявлениям ряда политиков, есть «хорошие» террористы и «плохие», есть «умеренные» и «радикальные»...

Как справедливо заметил глава нашей республики, люди от рук международного терроризма будут погибать до тех пор, пока политики, страны, народы, религии не объединятся в борьбе с этим злом и не признают терроризм врагом всего человечества, не прекратят именовать его "исламским", "христианским".

Посмотрите, что творится в Сирии. Россия предпринимает все шаги, делает все для того, чтобы покончить там с терроризмом. Соединенные Штаты же и некоторые страны этому в полной мере не содействуют. Вот это и порождает всё зло...

- Какие-то траурные мероприятия или еще что-то планируется в эти дни, какая-то поддержка Новой Зеландии?

- Вот смотрите. Я считаю само заявление Рамзана Ахматовича моральной поддержкой и тем, кто лишился своих родных и близких, и властям Новой Зеландии. Это - поддержка от воина, как я уже отметил, знающего проблему изнутри.

После того, как в Новой Зеландии произошла эта страшная трагедия, мы совершили намаз. И в наших мечетях жители республики в своих молитвах поминали и жертв, и просили Всевышнего о том, чтобы пострадавшие выздоровели и вернулись в свои семьи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697325" frameborder="0"></iframe> Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Мы стали мишенью": преступники транслировали стрельбу в мечетях Новой Зеландии в соцсетях

Массовая стрельба произошла в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Террористы атаковали мечети Дин-Авеню, где погиб 41 человек, и мечеть Линвуд Масджид, где оказались убиты еще семеро верующих. Еще один пострадавший умер в больнице. (подробности)