"Мы стали мишенью": преступники транслировали стрельбу в мечетях Новой Зеландии в соцсетях

Массовая стрельба произошла в двух мечетях новозеландского города Крайстчерч. Террористы атаковали мечети Дин-Авеню, где погиб 41 человек, и мечеть Линвуд Масджид, где оказались убиты еще семеро верующих. Еще один пострадавший умер в больнице.

Первые выстрелы раздались в 13:40 по местному времени (3:40 по мск). Неизвестный мужчина в камуфляжной форме подошел к мечети Дин-Авеню с помповым ружьем в руках и начал стрельбу по прихожанам. Когда патроны у него закончились, он достал винтовку и открыл огонь.

В мечети Линвуд один из верующих открыл ответный огонь по преступникам, обратив их в бегство.

В результате нападения ранения получили по меньшей мере 50 местных жителей. Всего в момент теракта в мечетях находились около 300 верующих.

Медики оказывают помощь одной из жертв расстрела прихожан мечети в Новой Зеландии.Фото: REUTERS

Когда поступили первые сообщения о стрельбе, полиция заблокировала все въезды и выезды из города, приостановила работу в школах, детских садах и больницах. Развернулась масштабная спецоперация.

Оружие и боеприпасы террористы ярко расписали белой краской. Бойня в Новой Зеландии - это "преступление ненависти".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697325" frameborder="0"></iframe> Момент задержания одного из предполагаемых участников расстрела в мечети новозеландского города Крайстчерч попал на видео.

ПОКЛОННИК БРЕЙВИКА

Спецоперация по задержанию преступников велась в течение нескольких часов. В итоге были арестованы четыре человека - трое мужчин и одна женщина.

За несколько часов до нападения, один из задержанных - 28-летний австралиец Брендон Таррант опубликовал на своей странице в социальных сетях 87-страничный манифест - «Великое замещение. Мы идем к новому обществу». В нем провозглашались экстремистские идеи и содержались призывы к борьбе с исламом. Преступник заявлял, что хочет отомстить мусульманам за то, что они «поработили» европейцев, за террористические акты в Европе и гигантский поток мигрантов.

Таррант оказался поклонником норвежского экстремиста Андерса Брейвика, который в июле 2011 года застрелил 77 человек.

Впрочем, пока о других преступниках мало что известно. Все четверо не значились в списках служб безопасности Новой Зеландии и Австралии.

На одном из своих винтовок убийца написал число 14, почитаемое в среде расистов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697316" frameborder="0"></iframe> Кадры трансляции расстрела в мечети Крайстчерч.

УБИЙСТВО ОН-ЛАЙН

Атака на мечети в Крайстчерче была хорошо спланирована, заявил комиссар полиции Новой Зеландии Майк Буш.

Преступники, после стрельбы в мечетях, бросили неподалеку автомобиль, в которым были закреплены два самодельных взрывных устройства. Саперам удалось их обезвредить.

Чтобы привлечь к себе больше внимания террористы вели прямую трансляцию из мечети во время расстрела ни в чем неповинных людей. Сейчас это видео заблокировано, полиция просит воздержаться от его распространения.

Террорист направляется в здание мечети, свое ужасное преступление он транслирует онлайн.

МИГРАНТСКАЯ МЕЧЕТЬ

Власти Новой Зеландии назвали случившееся терактом.

- Сегодня мы пережили, беспрецедентное нападение, - заявила на пресс-конференции премьер-министр страны Джасинда Ардерн. - Мои мысли и молитвы с теми, кто пострадал от стрельбы. Мы, Новая Зеландия, стали мишенью, но не потому, что потворствуем расизму или экстремизму, мы были выбраны именно потому, что ничего этого здесь нет. Это один из самых мрачных дней для Новой Зеландии. То, что здесь произошло, является экстраординарным и беспрецедентным актом насилия. Многие из пострадавших – члены мигрантских общин. Новая Зеландия их дом, они – это мы.

Ардерн также добавила, что в стране приняты повышенные меры безопасности.

Как сообщил журналистам глава управления здравоохранения округа Кентербери в Новой Зеландии Дэвид Митса, в больницу Крайстчерча доставлены 48 человек с огнестрельными ранениями, среди них есть дети. Еще несколько пострадавших находятся в других больницах.

Таррант взял с собой целый арсенал, только на переднем сиденье лежало три ствола. Еще одна винтовка была под рукой во время вождения авто.

Как сообщил журналистам глава управления здравоохранения округа Кентербери в Новой Зеландии Дэвид Митса, в больницу Крайстчерча доставлены 48 человек с огнестрельными ранениями, среди них есть дети. Еще несколько пострадавших находятся в других больницах.

Содержимое багажника. Автоматические винтовки, патроны к ним и т.п.

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Самая массовая бойня в Новой Зеландии произошла 30 лет назад - в 1989 году. Тогда местный житель Дэвид Грей устроил стрельбу. В результате этого были убиты 13 человек.

После этого в стране были приняты поправки к закону об оружии. Однако, по мнению экспертов, оружейное законодательство в Новой Зеландии все равно остается одним из самых мягких. На сегодня власти страны точно не знают, какое число огнестрельного оружия находится в обращении. По данным новозеландской полиции, эта цифра колеблется около 1,2 млн единиц.

Как пишет издание Sydney Morning Herald, если новозеландец хочет купить пистолет, то он должен быть старше 16 лет и пройти полицейскую проверку.

Сами правоохранители обычно оружие не носят. Но в последнее время офицеры стали предпочитать брать с собой на дежурство или задание пистолет.

Впрочем, это объяснимо - Новая Зеландия считается страной с самым низким уровнем преступности. В 2017 году в стране было совершено всего 35 убийств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/697329" frameborder="0"></iframe> Стрельба в мечетях Новой Зеландии.Погибли 40 прихожан, несколько человек задержаны, некоторые из нападавших все еще находятся на свободе. В городе закрыли все школы и больницу.

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В пятницу, 15 марта, группа неизвестных открыла стрельбу по прихожанам сразу нескольких мечетей города Крайстчерч в Новой Зеландии. Сначала стрельба раздалась в здании на Динс-Авеню, а после и в Линвуде. Только в одной из мечетей на момент инцидента находилось около 300 человек (подробности)

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