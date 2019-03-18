Что и требовалось доказать: Американская НКО не нашла фейков в репортажах RT France о "желтых жилетах"

RT France оказался самым просматриваемым YouTube-каналом Франции по видео с протестов желтых жилетов - так пишут в новом докладе американского НКО.

Они подсчитали, что наши видео собрали в 2 раза больше просмотров, чем главные местные СМИ - Le Monde, L’Obs, France 24, Le Figaro, LeHuffPost вместе взятые (!). 23 млн у нас против 11 млн у них 5 в сумме.

Активисты, которые написали доклад по фейкам вокруг движения жилетов, ни одного фейка у нас не нашли. Но нашли, что мы дико популярны и что желтые жилеты нам доверяют - о чем и накатали аж целую отдельную главу:

«RT проник в движение до такой степени, что протестующие в один момент скандировали «Спасибо, RT! Спасибо, RT!»

Ч.Т.Д.

Оригинальный пост на странице автора в Facebook.

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