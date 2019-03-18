2019-03-18T15:05:14+03:00
В мире

Что и требовалось доказать: Американская НКО не нашла фейков в репортажах RT France о "желтых жилетах"

По данным неправительственной организации AVAAZ, видеосюжеты телеканала о протестах во Франции стали самыми популярными в Youtube
Маргарита СИМОНЬЯНгл. редактор телеканала Russia Today
Поделиться:
Активисты, которые написали доклад по фейкам вокруг движения жилетов, ни одного фейка у нас не нашлиАктивисты, которые написали доклад по фейкам вокруг движения жилетов, ни одного фейка у нас не нашли
Изменить размер текста:

RT France оказался самым просматриваемым YouTube-каналом Франции по видео с протестов желтых жилетов - так пишут в новом докладе американского НКО.

Они подсчитали, что наши видео собрали в 2 раза больше просмотров, чем главные местные СМИ - Le Monde, L’Obs, France 24, Le Figaro, LeHuffPost вместе взятые (!). 23 млн у нас против 11 млн у них 5 в сумме.

Активисты, которые написали доклад по фейкам вокруг движения жилетов, ни одного фейка у нас не нашли. Но нашли, что мы дико популярны и что желтые жилеты нам доверяют - о чем и накатали аж целую отдельную главу:

«RT проник в движение до такой степени, что протестующие в один момент скандировали «Спасибо, RT! Спасибо, RT!»

Ч.Т.Д.

Оригинальный пост на странице автора в Facebook.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Американские эксперты из AVAAZ не нашли фейков в новостях RT France о «жёлтых жилетах»

Американская неправительственная организация AVAAZ огласила результаты свой проверки, относительно фейковых новостей в материалах RT France, гдt рассказывалось о протестах «жёлтых жилетов». Обвинения, которые ранее озвучивали французские власти, не нашли никаких подтверждений. Кроме того, специалисты из AVAAZ были вынуждены отметить, что видеоролики RT France, о протестах в стране, собрали на сервисе YouTube самое большое количество просмотров, обогнав по показателям Le Monde, L'Obs, FRANCE 24, Le Figaro, Le HuffPost вместе взятые (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Минфин рассказал, когда в Госдуму будет внесен законопроект о коэффициентах на ОСАГО
Путин прибыл в Севастополь и запустил Балаклавскую и Таврическую ТЭС
Дидье Маруани подал новый иск против Киркорова на 272 млн рублей
Авария с машиной ДПС на Ленинградском шоссе попала на видеорегистратор
Полиция Нидерландов не исключает, что стрельба в Утрехте была террористическим актом
ФСБ нагрянула с обысками в магазины и на склады сети "Красная икра"
Американские эксперты из AVAAZ не нашли фейков в новостях RT France о «жёлтых жилетах»
В Москве состоялись похороны Игоря Малашенко
В Кремле не рассматривали вопрос о требовании к Киеву возместить ущерб Крыму
ВВС Южной Кореи случайно запустили в воздух ракету
Тяжелый умственный труд может вызвать у женщин диабет
Песков призвал дождаться итогов проверки ситуации с написавшей Путину девочкой
Песков: Россия рассматривает волнения в Сербии как внутреннее дело страны
Умерший в Москве ребенок-маугли получал необходимую помощь и уход
Ученые выяснили настоящую личность Джека-потрошителя
Метеорологи сказали, что Москве больше не грозят снегопады
Неизвестный открыл стрельбу в трамвае в голландском Утрехте
В России с 1 апреля будет увеличен размер социальных пенсий
В СК опровергли информацию о травле девочки, написавший письмо Путину
В Новой Зеландии намерены ужесточить закон об обороте оружия