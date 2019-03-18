Джона Траволту в Москве узнают по актрисе Хелен Миррен

Уже во вторник, 19 марта, в Москве состоится вручение международной музыкальной премии BraVo в области классического искусства. Специальными гостями церемонии станут Хелен Миррен и Джон Траволта - они будут вручать награды тем классическим артистам, чьи достижения в мировой культуре стали самыми весомыми. Актеры прилетели в столицу за день до мероприятия для того, чтобы подготовиться и потратить время на осмотр достопримечательностей.

Первым делом,заглянули на историческую сцену Большого театра, где и пройдёт мероприятие. Говорят, чтобы лично увидеть, как идёт монтаж декораций и настройка света для церемонии. Конечно же, Траволта и Миррен не отказались и от обзорной экскурсии по Большому, где ознакомились с историей театра и самых известных его постановок.

Организаторы поделились фотографией с экскурсии звёзд по театру, и, надо сказать, легендарный Траволта выглядел совсем не так, как в «Криминальном чтиве» или «Бриолине» - актер лишился своей шевелюры, полностью убрав волосы, избавившись даже от ёжика, оставив лишь бородку. Новый образ актеру очень идет, но пока узнают его не все.

Правда, если заглянуть в Инстаграм артиста, то можно увидеть, как он уже с новой «прической», сидя за штурвалом самолета, говорит, что летит в Москву. На самом деле удивляться тут не стоит - артист действительно имеет паспорт пилота и право совершать перелеты даже на далекие расстояния.

johntravolta On our way to Russia for the BraVo Classical Music Awards

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С детства Джон Траволта любил танцевать. В интервью Vanity Fair он вспоминал, что в пять лет танцевал перед телевизором, подражая Джеймсу Кэгни в фильме «Янки дудль денди», хотя Кэгни был белым, а Траволте гораздо больше нравилось, как танцуют чернокожие. И уже в детстве он начал мечтать о том, чтобы стать кинозвездой. Надо сказать, что путь его не выглядит особенно тернистым. В 17 лет родители разрешили ему оставить школу на год, чтобы вместо учебы поработать в театре (школу в результате он так и не окончил). Он играл на сцене в мюзикле «Бриолин» (несколько лет спустя его киноверсия станет одним из его главных хитов), попался на глаза агенту, который обеспечил ему съемки в рекламных роликах (подробности).