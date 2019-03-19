2019-03-19T13:57:16+03:00
Звезды

Марианна Вертинская: "Хуциев никогда нас не ругал и терпеливо создавал атмосферу на площадке"

Исполнительница главной роли в фильме "Застава Ильича" вспоминает режиссера, благодаря которому она прославилась в кино [видео]
Анастасия ПЛЕШАКОВА
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Хуциев прожил достойную, длинную жизньХуциев прожил достойную, длинную жизньФото: GLOBAL LOOK PRESS
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- Марлен Мартынович был приветливый, порядочный, очень воспитанный и поэтичный человек, - говорит Марианна Александровна. - Тонкий, талантливый художник.

Когда мы познакомились, он был уже маститый режиссер, снявший прекрасные фильмы «Весна на Заречной улице» и «Два Федора». А я - начинающая актриса, еще училась в театральном училище. Для меня, как и для Коли Губенко, и для Вали Попова – это была первая большая роль в кино. Марлен Мартынович никогда нас не ругал, очень терпеливо создавал творческую атмосферу на съемочной площадке. Но своего добивался всегда. Естественно, между нами была дистанция. Мы называли его по имени-отчеству, никакого панибратства. И он был очень заботлив, понимая, что мы еще юные артисты, занимался с нами усердно.

Марианна Вертинская Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Марианна ВертинскаяФото: GLOBAL LOOK PRESS

Первое время после выхода картины мы и виделись часто. Летали с ним на фестиваль в Венецию. Приехали по приглашению Феллини на неделю советского фильма. И отправились к нему в гости. Такое было ощущение, что дома у Феллини продолжается действие картины «Джульетта и духи»: ходила та же Джульетта Мазина, так же ревновала мужа к молодой девушке, и о наши ноги терлись семь кошек.

В последние годы мы не так часто виделись с Хуциевым, хотя и созванивались. Он прожил достойную, длинную жизнь. У него были ученики и до последнего дня оставался в профессии. Память о нем светла.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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