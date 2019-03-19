Умер режиссер Марлен Хуциев

Во вторник, 19 марта 2019, стало известно о том, что ушел из жизни известный кинорежиссер Марлен Хуциев. Некоторое время назад он был доставлен в Боткинскую больницу, где находился под постоянным контролем медиков. Кинообозреватель «КП» Стас Тыркин вспоминает о встрече с выдающимся отечественным режиссером

Он делал великолепное советское кино, которое и сейчас не сходит с телеэкранов - «Весна на Заречной улице», «Два Федора». Но с наступлением оттепели стал создавать кино абсолютно европейского уровня. Страну по-прежнему отделял от всего остального мира железный занавес, никакой информации не было, на фестивали выпускали избранных и очень ненадолго. Но его «Застава Ильича» - в своем роде такая же фреска жизни того времени, как «Сладкая жизнь» Феллини. Его «Июльский дождь» - кино одной группы крови с Антониони, с лучшим, что снимали в 1960-е. Работы Марлена Хуциева были советским ответом на расцвет европейского авторского кино в эту эпоху. Очень жаль, что наш классик не мог на равных и напрямую обмениваться художественными идеями с титанами той эпохи, но о существовании его кино знали и здесь, и там, что было большой редкостью в те времена. И сейчас его тоже «там» знают и помнят.

Самый известный фильм режиссера - «Весна на Заречной улице»

К юбилею Венецианского фестиваля Хуциева наряду с самыми актуальными режиссерами мира пригласили снять короткометражку для альманаха «Венеция 70: Перезагрузка будущего». На его 90-летний юбилей один из старейших и наиболее престижных международных кинофестивалей, в швейцарском Локарно, вручил Хуциеву своего почетного «Золотого леопарда», по заслугам отметив вклад автора «Заставы Ильича» в мировое кино. Фестиваль проходит в августе, стояла 40-градусная жара, но Марлен Мартынович держался удивительным молодцом: «Я же южный человек! Умею переносить жару, хотя даже для меня это уже слишком!».

Фрагмент из киноленты Весна на Заречной улице , 1956 год.

Хуциев родился в Тифлисе 4 октября 1925 года. Отец, Мартын Леванович Хуциев (Хуцишвили), коммунист с дореволюционным стажем, погиб в годы сталинских репрессий. В 1952 году Хуциев окончил режиссёрский факультет ВГИКа, четыре года спустя вместе с Феликсом Миронером выпустил «Весну на Заречной улице», а спустя еще два года «Двух Федоров». Но по-настоящему прославленным режиссером сделали его не эти народные хиты, а фильм с очень непростой судьбой, снятый по сценарию Геннадия Шпаликова, - «Застава Ильича». Он вышел в 1965 году под названием «Мне два дцать лет» и стал одним из символов эпохи «оттепели».

Он делал великолепное советское кино, которое и сейчас не сходит с телеэкрановФото: фотохроника ТАСС.

Творчество Хуциева охватывает фактически весь ХХ век. В его незавершенном фильме «Невечерняя» он показывает встречу Чехова и Толстого, которая произошла в самом его начале. В «Бесконечности» есть 1914 год. Великая Отечественная война проходит красной нитью почти через все его фильмы, а телефильм «Был месяц май», снятый в 1970-м, всегда показывают к празднику 9 мая. Наконец, в его картине «Послесловие» продемонстрирован самый конец советской эпохи. С 1978 по 2009 год Хуциев преподавал во ВГИКе, воспитав целую плеяду учеников, до сих пор успешно работающих в российском кино.

Марлен Хуциев: На меня писали доносы из зависти

- Вам много мешали в советское время?

- Снимать не мешали. Но гнобили, например, за то, что у меня был большой перерасход на «Заставе Ильича». Я опоздал на месяц сдать картину. Но я снял две серии за этот срок! Фурцева приняла ее замечательно. И деньги выделила на завершение. Но один наш великий режиссер написал на меня донос. Кто — говорить не буду.

Весна на Заречной улице (1957).

- Из зависти?

- Да. На студии очень много говорили об этом фильме, пока он снимался... Иногда какие-то сцены требовали убрать. Вырезали, например, одну очень важную сцену из «Июльского дождя». Там есть эпизод, когда героиня ходит по избирателям. И попадает к человеку, который оказывается сумасшедшим работником «органов».

- Проблемы с «органами» у вас были?

- Меня пригласили туда однажды. Чтобы я съездил в Париж и попробовал уговорить писателя Виктора Некрасова вернуться. Я сказал: «Вряд ли это получится, надо знать этого человека». И почему я? Есть люди, которые к нему гораздо ближе. Я встречался потом с Некрасовым, но без чьего-либо ведома.

- Одна из самых знаменитых сцен в советском кино — разговор сына с убитым отцом в «Заставе Ильича». Она родилась из внутреннего диалога с вашим отцом, репрессированном в 1937 году?

- Да. Отец не вернулся. Я думаю, его сразу расстреляли. Он занимал высокую должность, был заместителем наркома внешней и внутренней торговли. Помню его очень хорошо, он был удивительный человек.

Хуциев преподавал во ВГИКе, воспитав целую плеяду учеников, до сих пор успешно работающих в российском киноФото: фотохроника ТАСС.

- А как вы относитесь к разговорам о том, что Сталин был эффективный менеджер?

- Сталин был сыном своего времени. По-другому вряд ли могло бы быть. Он был революционер и исповедовал эти кровавые законы. Это сложный разговор. У него действительно были враги. Были горячие головы из времен гражданской войны, со всеми замашками того времени. В Кремль тогда ходили с оружием, с саблями, с маузерами! Был ли он эффективным менеджером - да, во многих отношениях был. Победой в войне мы очень многим обязаны ему. Хотя вначале, конечно, он довольно много просрал, но потом пришел в себя… Я не могу его судить. Если судить, то по законам того времени, исходя из фактов того времени. Сейчас нам легко. Но мы и современность судить не можем! Я имею массу претензий к сегодняшнему дню.

- Какой из нереализованных замыслов вам дороже всего?

- Нереализованных проектов у меня не так уж много. Разве что «Пушкин». Но мы не могли найти актера на главную роль. Лучшая проба была у Димы Харатьяна. Но это было все-таки приближение к роли, а не идеальное совпадение.