2019-03-19T12:11:20+03:00
Звезды

Елена Драпеко - о Марлене Хуциеве: Он никогда не снимал конъюнктурное кино, не был конформистом

Заслуженная артистка России, первый зампред Комитета Госдумы по культуре рассказала об этом в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео]
Александр ГАМОВ@gamov1
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Марлен Хуциев на протяжении десятилетий, до последнего времени, работал. Он был великий труженикМарлен Хуциев на протяжении десятилетий, до последнего времени, работал. Он был великий труженикФото: EAST NEWS
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- Елена Григорьевна, ваши теплые слова очень нужны… Не стало Марлена Хуциева.

- Марлен Хуциев – это эпоха не только в кинематографе, но и в жизни, в культурной жизни страны.

Кроме того, что он был замечательный художник, который снял фильмы, которые вошли уже в историю российского и мирового кинематографа, прекрасный педагог, - он еще был нравственным ориентиром на протяжении десятилетий для многих поколений российской интеллигенции.

Елена Драпеко о Марлене Хуциеве: «Он всегда был максималистом и великим тружеником»

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- Таким мы его и запомним...

- Это - человек, который никогда не снимал конъюнктурное кино, никогда не был конформистом. Он всегда был максималистом. Всегда хотел снимать и говорить то, что считал нужным.

Поэтому его фильмы не сразу увидели зрители, они были на полке. И о них ходили легенды.

- На ваш взгляд - самое главное его качество...

- Конечно, Марлен Хуциев на протяжении десятилетий, до последнего времени, работал. Он был великий труженик. И это тоже пример для очень многих из нас.

Приношу соболезнования близким, родным, ученикам.

Думаю, что мы многие десятилетия будем просматривать его фильмы. Будем восхищаться его мастерством - художественным, кинематографическим. И просто - его человеческими качествами...

Умер режиссер Марлен Хуциев.Мы будем пересматривать его «Весну на Заречной улице» и « Июльский дождь». Марлену Хуциеву было 93. Он скончался в Боткинской больнице

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Умер режиссер Марлен Хуциев

Во вторник, 19 марта 2019, стало известно о том, что ушел из жизни известный кинорежиссер Марлен Хуциев. Некоторое время назад он был доставлен в Боткинскую больницу, где находился под постоянным контролем медиков. Кинообозреватель «КП» Стас Тыркин вспоминает о встрече с выдающимся отечественным режиссером (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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