Елена Драпеко - о Марлене Хуциеве: Он никогда не снимал конъюнктурное кино, не был конформистом

- Елена Григорьевна, ваши теплые слова очень нужны… Не стало Марлена Хуциева.

- Марлен Хуциев – это эпоха не только в кинематографе, но и в жизни, в культурной жизни страны.

Кроме того, что он был замечательный художник, который снял фильмы, которые вошли уже в историю российского и мирового кинематографа, прекрасный педагог, - он еще был нравственным ориентиром на протяжении десятилетий для многих поколений российской интеллигенции.

Елена Драпеко о Марлене Хуциеве: «Он всегда был максималистом и великим тружеником» 00:00 00:00

- Таким мы его и запомним...

- Это - человек, который никогда не снимал конъюнктурное кино, никогда не был конформистом. Он всегда был максималистом. Всегда хотел снимать и говорить то, что считал нужным.

Поэтому его фильмы не сразу увидели зрители, они были на полке. И о них ходили легенды.

- На ваш взгляд - самое главное его качество...

- Конечно, Марлен Хуциев на протяжении десятилетий, до последнего времени, работал. Он был великий труженик. И это тоже пример для очень многих из нас.

Приношу соболезнования близким, родным, ученикам.

Думаю, что мы многие десятилетия будем просматривать его фильмы. Будем восхищаться его мастерством - художественным, кинематографическим. И просто - его человеческими качествами...

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/697990" frameborder="0"></iframe> Умер режиссер Марлен Хуциев.Мы будем пересматривать его «Весну на Заречной улице» и « Июльский дождь». Марлену Хуциеву было 93. Он скончался в Боткинской больнице

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