Ученые научились отличать истинную сонливость от лени

Завоевания испанских трудящихся, которые с полным правом могут дрыхнуть во время сиесты, не дают покоя борцам за справедливость в нашей стране.

Работодатели, конечно, уверены, что никакой физиологической потребности в том, чтобы спать в офисе в разгар рабочего дня на самом деле, не существует. А движет борцами за воссоздание сонного царства (наши предки свято чтили традицию послеобеденного сна) банальное желание отлынивать от работы.

Однако ученые Сеченовского университета разработали уникальный метод выявления истинной сонливости, с помощью которого можно отделить настоящих страдальцев от «попутчиков».

А их хватает. По оценкам сомнологов порядка 25% людей испытывают «давление сна» в течение дня. Но зачастую за сонливость принимают проявления усталости, астенической слабости или даже лени (неужели такие проявления несознательности возможны в нашей стране?! - Ред). Истинная сонливость определяется с помощью исследования, которое называется множественный тест латенции сна. Для этого человека несколько раз в день укладывают спать в специальной палате и каждый раз замеряют скорость засыпания. Если у пациента реальный «недосып» он оказывается в объятьях Морфея в среднем быстрее, чем за 8 минут.

Такой гражданин нуждается в лечении. Прежде всего необходимо добиваться улучшения ночного сна, утверждают медики. Поскольку дневная сонливость не только приводит к снижению производительности труда, но иногда чревата и тяжелыми последствиями. Например, если сон сморит водителя общественного транспорта.

По поводу дневного сна на работе медики дипломатично умалчивают. Однако, ничто не мешает провести у себя в трудовом коллективе хотя бы эти самые множественные тесты. Чтобы, так сказать, познать себя.

А что если работник жалуется на сонливость, а сам ворочается с боку на бок и не укладывается в 8-минутный норматив? Неужели «симулянта» тут же надо хватать под белы ручки и вести на рабочее место? В таких случаях, говорят медики, надо понимать, что под симптомами, схожими с сонливостью, скрывается другое заболевание. И оно так же нуждается в лечении.

Конечно, одного исследования мало, чтобы на работе, как в детском саду, ввели тихий час. Но теперь зевающие на службе люди могут это делать с гордо поднятой головой.

КСТАТИ

Долгий сон в выходные оказался не так уж и полезен

Чем меньше мы спим, тем больше едим. Из-за этого появляется лишний вес и другие связанные с ним проблемы, включая диабет. Некоторые пытаются отсыпаться в выходные. Но это не работает - наше тело не успевает перестроиться на безопасный режим метаболизма, вредные пищевые привычки остаются. К таким выводам пришли исследователи из Колорадского университета (США). (подробности)