Долгий сон в выходные оказался не так уж и полезен

Чем меньше мы спим, тем больше едим. Из-за этого появляется лишний вес и другие связанные с ним проблемы, включая диабет. Некоторые пытаются отсыпаться в выходные. Но это не работает - наше тело не успевает перестроиться на безопасный режим метаболизма, вредные пищевые привычки остаются. К таким выводам пришли исследователи из Колорадского университета (США).

Как проходило исследование

Испытуемых было не очень много - всего 36 человек. Их разделили на три группы:

- первая спала по 9 часов ежедневно;

- вторая - по 5 часов в день по будням, но добирала сон по выходным (около 10 часов за ночь);

- третья постоянно спала по 5 часов в сутки.

В итоге и у второй, и у третьей групп выявили схожие проблемы с метаболизмом. Испытуемые “заедали” недостаток сна частыми перекусами. У них снижалась чувствительность тканей организма к инсулину. А это признак диабета. И, что важно, “настройки” метаболизма у тех, кто высыпался по выходным, очень быстро возвращались в “экстремальный” режим будничного недосыпа. Причем чувствительность к инсулину у некоторых испытуемых была даже выше, чем у тех, кто недосыпал постоянно.

Сколько нужно спать, чтобы не вредить здоровью

Детям 6-13 лет - 9-11 часов в сутки

Подросткам 14-17 лет - 8-10 часов в сутки

Взрослым до 60 лет - 7-9 часов в сутки

После 60 лет - 7-8 часов в сутки

Как высыпаться?.Как правильно спать, чтобы чувствовать себя бодрым? В этом видео мы рассказываем об основных правилах качественного сна и бодрого утра, делимся лайфхаками, что делать перед сном, как выбрать матрас и подушку, а также как правильно рассчитать личную норму сна и вставать по будильнику.

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