2019-03-20T12:33:08+03:00
Звезды

"Просто бомба": Анна Седокова показала соблазнительную грудь

Певицу уже успели заподозрить в пластической операции
Петр СИМОНОВ
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36-летняя певица выложила супер-секси-фото на зависть всем36-летняя певица выложила супер-секси-фото на зависть всемФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Бывшая солистка «ВИА «Гры» живет полной жизнью, постоянно путешествует, выступает на корпоративах, рожает и воспитывает детей от разных мужчин, в бесконечном поиске единственного и неповторимого. Анна Седокова вечно в движении. Пару лет назад она стала многодетной мамой. И, кажется, материнские заботы должны были захватить артистку, но она умудряется умело все совмещать. И выглядеть как звезда, несмотря на то, что уже трижды рожала.

36-летняя певица выложила супер-секси-фото на зависть всем.

Тут вам и подтянутый живот, ноги, и соблазнительный бюст. Анна Седокова выглядит потрясающе. Фанаты завалили артистку комплиментами: «богиня», «чудо-женщина», «окаменеешь от красоты», «шикарная» и т. д.

Кто-то даже предложил Седоковой попробовать поучаствовать в соревнованиях фитнес-бикини, так она хороша и подтянута. Если, конечно, обошлось без фильтров или пластики.

С тылами у артистки тоже все прекрасно. Стоит только вспомнить, как Анна на 8 марта выложила очень своеобразное фотопоздравление для дам с женским днем. Такому подарку радовались, очевидно, одни мужчины.

annasedokovaannasedokova
С праздником, мои крошки! Люблю вас, мои самые красивые , умные, немного сумасшедшие и бесконечно женственные
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Напомним, украинская певица дважды выходила замуж. Первую свадьбу сыграла с белорусским футболистом Валентином Белькевичем (1973—2014), в 2004 году у них родилась дочь Алина (14 лет). Они развелись через 1,5 года после женитьбы. Вторым мужем Седоковой стал предприниматель Максим Чернявский, их дочери Монике 7 лет. Этот союз продержался два года после рождения ребенка. Третьего ребенка Гектора Седокова родила 2 года назад от гражданского мужа бизнесмена Артема Комарова, но их отношения также прекратились.

ИСТОЧНИК KP.RU

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