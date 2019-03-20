2019-03-20T13:33:57+03:00
Экономика

В России обсуждают безвизовый въезд для участников деловых мероприятий

С такой инициативой выступило Национальное конгресс-бюро
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Фото фонда РосконгрессФото фонда Росконгресс
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Национальное конгресс-бюро направило в Министерство экономического развития РФ предложения по введению специального визового режима для иностранных участников деловых мероприятий. Это поможет упростить процедуры получения виз и повысить привлекательность нашей страны как места проведения международных форумов и конгрессов.

Около 70% всех участников международных деловых мероприятий на территории России составляют граждане иностранных государств. Сегодня упрощенный визовый режим доступен только для участников мероприятий, проводимых крупнейшими организаторами и поддерживаемых на правительственном уровне. При этом остальные проекты, в том числе ротируемые отраслевые и научные конгрессы, пока такой возможностью не обладают.

Существующая в зарубежных государствах практика по выдаче виз участникам мероприятий с применением упрощенных механизмов, таких как снижение тарифов консульских сборов при оформлении деловых виз и выдача виз сроком до 30 дней в упрощенном порядке, подтвердила свою эффективность. Недавно практику безвизового въезда для участников конгрессов ввела Белоруссия. Необходимо принимать во внимание, что при участии в тендерах на проведение международных мероприятий конкурентами России часто выступают страны Европейского союза, предоставляющие безвизовый въезд для граждан большого количества государств.

«В свете поручения Президента Российской Федерации о формировании предложений об упрощении порядка оформления виз

иностранным гражданам, въезжающим в Российскую Федерацию

в туристических целях (Пр-277, п.3), инициатива Национального конгресс-бюро является своевременной, – комментирует советник президента России Антон Кобяков. – Упрощение визового режима для участников деловых мероприятий является важным шагом по росту вовлеченности страны в международную повестку отраслевых и научных мероприятий. Можно отметить уникальный опыт России по использованию специального режима выдачи виз – на прошедшем Чемпионате мира по футболу более 3 миллионов иностранных болельщиков смогли приехать в нашу страну по паспорту болельщика, срок действия которого был позже продлен до конца 2018 года».

Комментируя влияние визовых процедур на привлечение значимых международных деловых мероприятий и развитие делового туризма в целом, директор Национального конгресс-бюро Алексей Калачев отметил: «Внедрение упрощенного порядка оформления российских виз для иностранных участников бесспорно будет способствовать увеличению количества деловых мероприятий, привлекаемых на территорию нашей страны. С учетом того, что каждый участник во время своего пребывания на мероприятии в среднем тратит в 3–4 раза больше средств, чем обычный турист, можно предположить, что введение льготных процедур получения виз окажет благоприятное влияние как на бюджет страны, так и на бюджет отдельных регионов, а также на деятельность компаний, занятых в событийной индустрии».

ИСТОЧНИК KP.RU

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