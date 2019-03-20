2019-03-20T14:11:56+03:00
В мире

Посольство РФ в США объяснило хоккеистам закон о рунете на шайбах

Игроки НХЛ готовы продолжить дискуссию о свободном интернете
Мария БЕРК
Поделиться:
Комментарии: comments2
Артемий Панарин пообещал продолжить дискуссию на тему свободного интернета у себя в соцсетяхАртемий Панарин пообещал продолжить дискуссию на тему свободного интернета у себя в соцсетяхФото: Личная страница героя публикации в соцсети
Изменить размер текста:

Российские хоккеисты, играющие в НХЛ, вспомнили о своей далекой родине. Оказалось, что Артемий Панарин и Никита Задоров внимательно следят за происходящим в России и волнуются за будущее рунета. Спортсмены раскритиковали закон о «суверенном интернете».

В феврале Госдума одобрила проект об автономной работе интернета в России. Он позволяет властям при необходимости отключить «внешнюю сеть» и фильтровать как внутренний, так и внешний трафик. Это позволит сократить объем данных, который передается за рубеж.

Панарин выложил в своем Instagram снимок с митинга за свободу сети, прошедший в Москве, а Задоров поделился своим мнением о происходящем с американскими журналистами.

- Я слежу за тем, что сейчас происходит в России, интересуюсь политикой, - сказал хоккеист. - Наше государство хочет контроль, как в КНДР. Вы должны позволить людям делать всё, что они хотят. Так происходит в США и других странах. У меня складывается впечатление, что мы возвращаемся в прошлое. Соцсети — важная вещь, все находятся в них. Нельзя из-за соцсетей возвращать страну на 20 лет назад.

В США не обратили внимания на осведомленность спортсменов о политической жизни в России, зато российское посольство в Штатах сочло должным разъяснить хоккеистам ситуацию на родине. Дипломаты решили, что спортсмены просто недопоняли парламентскую инициативу.

- В мире хоккея есть много независимых лиг – (НХЛ, КХЛ и др.), которые отстаивают свои интересы, так и на глобальной политической арене есть независимые государства, которые призваны защищать интересы своих граждан. Представьте, что НХЛ может отменить гол, забитый в КХЛ, или даже прервать игру в России. Это абсурд? В мире хоккея – да, в цифровом мире – реальность, - говорится в публикации, размещенной в аккаунте посольства в Instagram. - Законопроект нацелен на бесперебойную работу российских интернет-ресурсов. Даже в случае серьезных происшествий на иностранных линиях связи, будь то преступное воздействие или попытка умышленного ограничения нашей страны в связи – важнейшие элементы рунета должны стабильно работать.

В комментариях к этой публикации Артемий Панарин пообещал продолжить дискуссию на тему свободного интернета у себя в соцсетях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Зачем нам устойчивый Рунет: депутаты придумали, как спастись от кибератак Запада

В Госдуме с самого вторничного утра трещали щиты и ломались копья — обсуждался законопроект об автономии российского интернета. Его в конце 2018-го внесли сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Законопроект уже прозвали «О суверенном интернете», а на его воплощение планируют израсходовать 1,8 миллиарда рублей за 3 года (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Вышинский: Дело против меня развалится
Умер оперный певец Сергей Балашов
Умер Анатолий Адоскин - народный артист России
Центробанк установил официальные курсы валют на 21 марта
Владимир Путин поздравил Касым-Жомарта Токаева со вступлением в должность президента
Китай хочет отказаться от закупок Boeing 737 Max
Еврокомиссия оштрафовала Google почти на 2 миллиарда евро за нарушение норм конкуренции
Гройсман признал, что МВФ фактически руководит Украиной
ВЦИОМ выяснил отношение россиян к феминизму
Медведев заявил о продолжении переезда ряда министерств в комплекс "Москва-Сити"
МИД РФ призвал США вернуться к совместным усилиям по обеспечению мира
В Альпах турист записал на видео, как снежная лавина накрыла лыжников
Защита Керимова обжалует обвинения французской прокуратуры в уклонении от уплаты налогов
Японская компания прекратит поставки жизненно важных лекарств в Россию
Александр Овечкин встретится с Трампом в Белом доме
Владимир Путин принял отставку главы Алтая Александра Бердникова
Эксперт: смена президента Казахстана не повлияет на отношения республики и России
Парламент Казахстана одобрил переименование столицы страны Астаны в Нурсултан
Две страны Евросоюза заблокируют отсрочку Brexit
У берегов Южной Кореи вспыхнул нефтяной танкер: погибли два человека
Премьер Австралии вызвал турецкого посла после заявления Эрдогана