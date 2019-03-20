Посольство РФ в США объяснило хоккеистам закон о рунете на шайбах

Российские хоккеисты, играющие в НХЛ, вспомнили о своей далекой родине. Оказалось, что Артемий Панарин и Никита Задоров внимательно следят за происходящим в России и волнуются за будущее рунета. Спортсмены раскритиковали закон о «суверенном интернете».

В феврале Госдума одобрила проект об автономной работе интернета в России. Он позволяет властям при необходимости отключить «внешнюю сеть» и фильтровать как внутренний, так и внешний трафик. Это позволит сократить объем данных, который передается за рубеж.

Панарин выложил в своем Instagram снимок с митинга за свободу сети, прошедший в Москве, а Задоров поделился своим мнением о происходящем с американскими журналистами.

- Я слежу за тем, что сейчас происходит в России, интересуюсь политикой, - сказал хоккеист. - Наше государство хочет контроль, как в КНДР. Вы должны позволить людям делать всё, что они хотят. Так происходит в США и других странах. У меня складывается впечатление, что мы возвращаемся в прошлое. Соцсети — важная вещь, все находятся в них. Нельзя из-за соцсетей возвращать страну на 20 лет назад.

В США не обратили внимания на осведомленность спортсменов о политической жизни в России, зато российское посольство в Штатах сочло должным разъяснить хоккеистам ситуацию на родине. Дипломаты решили, что спортсмены просто недопоняли парламентскую инициативу.

- В мире хоккея есть много независимых лиг – (НХЛ, КХЛ и др.), которые отстаивают свои интересы, так и на глобальной политической арене есть независимые государства, которые призваны защищать интересы своих граждан. Представьте, что НХЛ может отменить гол, забитый в КХЛ, или даже прервать игру в России. Это абсурд? В мире хоккея – да, в цифровом мире – реальность, - говорится в публикации, размещенной в аккаунте посольства в Instagram. - Законопроект нацелен на бесперебойную работу российских интернет-ресурсов. Даже в случае серьезных происшествий на иностранных линиях связи, будь то преступное воздействие или попытка умышленного ограничения нашей страны в связи – важнейшие элементы рунета должны стабильно работать.

В комментариях к этой публикации Артемий Панарин пообещал продолжить дискуссию на тему свободного интернета у себя в соцсетях.

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