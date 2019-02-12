Зачем нам устойчивый Рунет: депутаты придумали, как спастись от кибератак Запада

ПОНАДОБИТСЯ 1,8 МИЛЛИАРДА

В Госдуме с самого вторничного утра трещали щиты и ломались копья — обсуждался законопроект об автономии российского интернета. Его в конце 2018-го внесли сенаторы Андрей Клишас, Людмила Бокова и депутат Госдумы Андрей Луговой. Законопроект уже прозвали «О суверенном интернете», а на его воплощение планируют израсходовать 1,8 миллиарда рублей за 3 года.

В чем смысл? С помощью «суверенизации» интернета Россия, как предлагаются, сможет защититься от кибератак с Запада. США могут в любую минуту опустить рубильник и отключить Россию от глобальных поисковиков, соцсетей и сайтов. Из-за этого может рухнуть вся наша банковская система. Также американцы могут читать всю переписку россиян.

- Это не имеет никакого отношения к китайскому пути развития интернета, - пояснила сенатор Бокова. - Для нас очень важно защитить своих граждан, для этого создается маршрутизация, которая обеспечит трафик всего интернета (а это наша электронная почта и платежи) через территорию РФ. Сегодня, если мы отправляем кому-то письмо, мы не можем определить - будет ли это доступно третьим лицам.

СЕТИ РАЗДОРА

За заседании закипали такие страсти, что, казалось, некоторых депутатов ждет развод с их партией.

- У нас в повестке дня пункт... об автономном интернете. Там один из авторов - депутат от нашей фракции господин Луговой. Мы снимаем его фамилию, он не автор этого закона, и фракция не будет голосовать за закон, - взбунтовался лидер ЛДПР Владимир Жириновский.

Но Луговой пошел против линии партии.

- Я не отзываю свою подпись, - объявил Луговой. В ЛДПР пообещали его наказать. Строго. Правда, еще не придумали, как.

- Можете меня привлечь за неуважение к власти. Но это закон категории "г", - выругался еще один депутат - либерал-демократ Сергей Иванов.

- На людях будете проводить учения?.. Мы такой закон не поддержим, - разразился и справедливоросс Олег Нилов. А потом добавил. - Этот закон Клишаса может выйти Боковой...

Но депутаты все равно приняли законопроект в 1-м чтении с огромным перевесом 334 голоса против 47. Теперь к нему будут принимать доработки и поправки.

НАС МОГУТ ОТКЛЮЧИТЬ В ЛЮБУЮ СЕКУНДУ

А «Комсомолка» вместе с эк-советником президента по развитию интернета Германом Клименко разобрала, как будет работать новый закон.

- Теперь у нас будет в Интернете «железный занавес»? Ну, как в Китае.

- До Китая нам бесконечно далеко. Это закон о том, что мы можем обеспечить свою автономность. Но это не значит, что мы повесим на интернет замок. Вот в Китае он есть в виде стены. У Америки — в виде денег. А у нас пока нет никакого. И мы принимаем закон о том, что все же этот замок нам нужно иметь. И мы не знаем, как он будет использоваться. У нас все пока выглядит смешно. Мы хотим заблокировать мессенджер «Телеграм» или какой-то сайт. И ничего не получается - доступ всем открыт через спецпрограммы, якобы ты подключаешься из другой страны. И у России тут, получается, нет никакой интернет-безопасности.

- Почему раньше не сделали такой замок?

- Со специалистами никто не советовался. Замок-то сделали. Но он вскрывался булавкой. Дуров (основатель «Телеграм», - ред.) раз в день меняет алгоритмы своего мессенджера, за этим невозможно было угнаться.

- Правда ли Америка может взять и обрушить наш интернет за одну секунду?

- Вот посмотрите на Крым. Можно сказать, что он отключен от Интернета. А он заходит в сеть через Краснодар. Крымчане не могут пользоваться западными сервисами. Крым — это виртуальное образование, которое никто не видит на Интернет-карте. Раньше у нас никто и задуматься не мог, что какую-то территорию могут отключить от сети. Американцы могут ввести против нас санкции и отключить банковскую систему. Мы не помрем, выкрутимся. Но это будет колоссальное неудобство.

- И как этот закон решит все наши проблемы?

- Мы даже не знаем, где наши Интернет-компании хранят персональные данные россиян. И когда мы начинаем говорить с США о переносе их в Россию, они даже с нами разговаривать не хотят. Они смотрят на нас, как на аборигенов из Африки. Нам же нужны ракеты, чтобы нас не сожрали. Этот закон позволит нам подготовить свои ракеты в интернете, которые позволят готовиться к атаке вражеских кибервойск.

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По его словам, средства на реализацию предлагаемых законопроектом мер уже закреплены в бюджете законом. Так, например, их значительная часть пойдет на создание Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования (подробности)

Рис.: Катерина МАРТИНОВИЧ

ВОПРОС ДНЯ

Будет ли прок от такого виртуального щита?

Дмитрий МАРИНИЧЕВ, интернет-омбудсмен:

- Теоретически с помощью этого закона можно установить административный контроль над сетью. Но фактически это очень сложная задача. Граждане будут стараться обходить препоны со стороны государства и получать информацию обходным путем.

Алексей ЧАДАЕВ, директор Института развития парламентаризма:

- Это технический вопрос: в случае отключения глобальной сети не должна накрыться завязанная на нее система жизнеобеспечения. Это похоже на аварийный генератор, который нужен, если ток пропадет в сети.

Наталья КАСПЕРСКАЯ, специалист по информационной безопасности:

- Речь не об изоляции, а об обратном. Мы получаем защиту, если Рунет попытаются отключить извне. Я закон поддерживаю.

Александр ЗАПОЛЬСКИС, политолог:

- На мой взгляд, прока не будет. Россия не Китай. Там полмиллиарда интернет-пользователей, а у нас 20 миллионов. И полностью заменить западные интернет-сервисы мы не сможем.

Антон НЕМКИН, интернет-предприниматель:

- Автономный интернет - утопия, причем вредная. Защита национальных интересов не должна вредить стране. Запрещать Гугл и Фейсбук уже поздно. Если мы хотим добиться успехов, надо, наоборот, быть более открытыми в интернете.

Максим ОБЕРМАН, эксперт по интернет-технологиям:

- Будет безопаснее. До этого закона США могли шантажировать Россию отключением всего, что работает через интернет: от банковских терминалов до светофоров.

Полина, читательница сайта KP.RU:

- Да пусть хоть вообще отключат этот интернет! Может, люди хоть с соседями по дому познакомятся.