«Миллионеры» в детском «Голосе»: Кто из маленьких артистов уже разорвал Youtube

В шоу «Голос. Дети-6» еще только завершается первый этап, слепые прослушивания, однако несколько алмазиков ого-го как сверкнули. В интернете их выступления собирают феноменальные цифры: сразу пять номеров участников шоу посмотрели уже более миллиона человек. И это уровень! Особенно учитывая, что в некоторых случаях это происходило за пару-тройку дней.

Нино Чеснер (8 лет, Москва)

Трогательная малышка шокировала всех наставников проекта. Во-первых, выбором серьезной песни — она исполнила «Гимн любви» Эдит Пиаф. Песню, записанную за 60 лет до рождения Нино, которую Пиаф посвятила возлюбленному — боксеру Марселю Сердану, который погиб в авиакатастрофе в конце 1949 года (это не эпатаж и не попытка выделиться, Нино пела Пиаф еще в шоу «Лучше всех!» у Максима Галкина). Во-вторых, второклассница здорово подготовилась и блестяще выступила — судьи кричали «офигеть!» и повернулись втроем. А в интернете ролик с номером Чеснер набрал более 1,2 миллиона просмотров.

Нино Чеснер. Гимн любви - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.

Иван Сохнев (8 лет, Раменское)

Казалось бы, группу «5’nizza» все забыли, а хит «Солдат» жив до сих пор. Необычно, когда маленький мальчик поет ее. И что же? Зато старался! Ваня вышел в шапке и с укулеле на шее, по-честному аккомпанировал себе и, казалось, спел не идеально. Однако Светлана Лобода оценила — теперь вокалист у нее в команде, а его ролик посмотрели больше 1,5 миллионов раз. Чего еще надо для счастья?

Иван Сохнев. Солдат - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.

Ержан Максим (11 лет, Уральск, Казахстан)

Пожалуй, самый самоотверженный артист шестого сезона детского «Голоса». Не пробовали доехать до Уральска и обратно? 1200 километров в одну сторону и столько же в другую. А этот парень так приезжает на каждую съемку. Никаких самолетов: рюкзак с учебниками, автобус до Самары, потом поезд до Москвы. Бутерброды, термос. Мало доехать, надо еще не перегореть и спеть. У Ержана получилось — парень взял песню Андреа Бочелли Ama Credi E Vai («Люби, верь и иди»), написанную для Церемонии закрытия Олимпийских игр в Турине в 2006 году, и справился на отлично. Все наставники повернулись. В интернете номер тоже оценили — более 1 миллиона просмотров только в ютубе (не считая сайта и соцсетей Первого канала). Ержан всерьез настроен на победу, ведь не зря он столько времени, сил и родительских денег тратит на поездки в Москву. Таланта и характера должно хватить: не зря парень занимается боксом в родном городе.

Ержан Максим. Ama credi e vai - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.

Мария Тюрютикова (12 лет, Рязань)

Вот тут надо сделать пару важных оговорок. Вокалистка значительно старше своих соперников по детскому «Голосу», а значит мастеровитее и опытнее. И к тому же выбрала беспроигрышный вариант для слепых прослушиваний — убойный хит украинской группы KAZKA «Плакала». Но это не умаляет заслуг Маши. Она не только круто спела на не родном для нее языке, но и вообще ведет нетипичный для юной артистки образ жизни: не имеет мобильного телефона, молится перед выступлениями и собирает игрушечных собачек. Может, поэтому и собрала в ютубе больше полутора миллионов просмотров.

Роберт Багратян (13 лет, Ростов-на-Дону)

Одно из самых эмоциональных выступлений за всю историю детского «Голоса». В Роберта словно вселился Фредди Меркьюри на время исполнения хита Show Must Go On, правда, Фредди по версии «Богемской рапсодии»: манерный, гиперпластичный и чересчур артистичный. Для результата этого было достаточно — мальчик вынудил Светлану Лободу стоять на коленях от счастья, а Пелагею громко подпевать. Буквально за пару дней после выступления ролик набрал больше полумиллиона просмотров. Сейчас до официального ютубовского миллиона ему не хватает совсем чуть-чуть, однако смело можно говорить, что с учетом соцсетей этот миллион уже есть, а в ютубе Роберт станет «миллионером» со дня на день.

Роберт Багратян. The Show Must Go On - Слепые прослушивания - Голос.Дети - Сезон 6.

