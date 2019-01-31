Шоу «Голос.Дети-6»: Сын Филина сразится с дочкой Алсу

Взрослый «Голос» даже после перезагрузки с Бастой и Шнуром походил на гальванизированный труп, выкопанный недалеко от Останкино (этот топоним, согласно народной этимологии, связан со словом «останки», хотя ученые против такой версии — ранее село называлось Осташково). Его красиво нарядили, как в стихотворении «Легенда о мертвом солдате» Брехта, взяли под руки и отправили на парад. Но из этого ничего не вышло.

Академично выверенный вокал, неуемный пафос и артистическая подача выжгли все живое в седьмом сезоне «Голоса». Даже остроты Шнура, колкости Басты и шпильки Ани Лорак не спасли.

Пелагея. Фото Максим Ли

Пелагея. Фото Максим Ли

Но детская версия шоу — это всегда другое. Честное и неподдельное. Нервное и непосредственное. По крайней мере, в это хочется верить.

Интрига зимы раскрыта: в наставниках — Светлана Лобода, Пелагея и Валерий Меладзе. Две девушки в судьях впервые на проекте. Интересно, насколько это освежит шоу. Ведь каждый из вокальных тренеров уверен, что понимает, зачем пришел (кроме гонорара — зачеркнуто!).

— Рада буду помочь молодым и талантливым ребятам, — призналась Светлана Лобода. —Самая большая задача наставника — подобрать нужные слова для ребенка, к которому не повернулись во время слепых прослушиваний. Дети не готовы слышать «нет». Умение и опыт помогут. Если есть собственные дети, то подобрать слова легче.

У Светланы Лободы концерты не прекращаются. Идут чередой и ничего не сделать. Фото Максим Ли

Можно долго иронизировать над появлением с Украины в наставниках детского «Голоса», но у Светланы Лободы концерты не прекращаются. Идут чередой и ничего не сделать. На нее ходят. Ее даже Лолита называет о*** (офигительной). А в интернете бродит картинка: сравнение цен на билеты — Лобода против легендарных Kiss. Площадка — «Ледовый дворец» в Питере. На нее — от 7 до 15 тысяч рублей (явно не предельный порог стоимости), на американскую рок-группу — от 3,5 до 7 тысяч рублей. Подпись: «Куда там обладателям сорока пяти золотых и платиновых альбомов против Лободы».

А в интернете бродит картинка: сравнение цен на билеты — Лобода против легендарных Kiss

Вот так, ничего не попишешь. Real talk.

Правда, детям разницы нет — Лобода, Kiss или Шнур. Надо, чтобы повернулись. На это идут все возможные ресурсы, кажется, неисчерпаемых резервов детского организма. Надо лететь через всю страну? Пусть так. Ждать восемь часов выступления? Смогу. Не забыть слова, не промахнуться мимо нот, не дрогнуть в самый важный момент? Запросто. А вот не расплакаться, если никто не повернулся, — уже задачка со звездочкой.

- Спокойно! Боец! Вы бойцом! Держаться! - Лобода обращается к участникам на «вы».

- Не переживай, ну что ты? Спела отлично, просто песня немного...странная для тебя, - помогает Пелагея.

Но остановить водопад детских слез в этом проекте еще никому не удавалось. Они должны пролиться, как очищающий дождь в фильмах Тарковского, и только потом придет спокойствие.

Алсу наблюдает за выступлением дочери. Фото Максим Ли

- У вас такие глаза, очень подходят под платье! - пытается успокоить рыдающего ребенка Светлана Лобода, умело подбирая слова, но слегка путает, что к чему больше подходит. Впрочем, автору строк «твои глаза такие чистые, как небо» простительна любая форма комплиментов.

Детский плач раздается над сценой «Голоса» не так уж и часто. Есть много мощных и колоритных артистов. Сильно выделилась на фоне ровесниц дочь той самой Алсу Микелла Абрамова. Чуть ли не в фавориты с ходу записали. Ярко отжег Сергей Филин — младший из Филинов — его брат Саша в третьем сезоне детского «Голоса» тоже феерил. Мальчик приходит в проект второй раз, как и его брат, между прочим. В прошлом году пробиться на слепые прослушивания не удалось. В этом — другое дело. Папа, балетмейстер Сергей Филин, болел за сына через двойное стекло — темных очков и «аквариума», за которым обычно стоят родители во время номера. И это не первый семейный подряд!

Мариам Джалагония — сестра Дианы Хитаровой, участницы далекого первого сезона детского «Голоса». Девочка выходила в полуфинал шоу «Два Голоса» («СТС») и выиграла конкурс «Золотой Голос России». Теперь вот до Первого канала добралась.

Сергей Филин старший. Фото Максим Ли

Тем, кто нервничает, по задумке должна помогать соведущая Дмитрия Нагиева. Добрая фея, провожающая детишек на сцену. В этом году роль исполняет Аглая Шиловская (до нее минимизировали стресс Наталья Водянова, Анастасия Чеважевская, Агата Муцениеце, Светлана Зейналова и Валерия Ланская). Шиловская — актриса, кто не знает. Внучка Всеволода Шиловского.

- Твой кумир Гагарин? - припадает Аглая к очередной малышке, на которой серебристый костюм в стиле Гаги.

- Ну, наверно...- мнется девочка.

- Судя по костюму, ты готова взорваться на планете «Голос.Дети»? Полетишь высоко, озаришь всех светом! Взлетаем! Давай! У тебя получится! Вперед! Ты молодец!

- А можно...минутку? Сосредоточиться...- робко переспрашивает артистка, успев вставить словечко в поток ободряющей речи.

Шестой сезон шоу «Голос.Дети» стартует на Первом канале уже в феврале.

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Итак, проект «Голос. Перезагрузка» близок к завершению. Остался последний выпуск — финал в прямом эфире. И пройдет он, что впервые за семь лет, не аккурат к 31 декабря, а уже в новом, 2019 году в 20.00 по московскому времени. Почему так вышло? Может, случайно не уложились. Может, специально подгадали — сделали ставку на 1 января, когда страна, прикованная к телевизорам после мучительного празднования, будет доедать остатки оливье и холодца (подробности)