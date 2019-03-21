"Шурыгина-перезагрузка": 17-летний парень попал в СИЗО, после того как школьница заявила об изнасиловании на вписке

Главный вопрос, которым сейчас задаются в СК - было ли это изнасилование вообще? И пока вопрос повис в служебном кабинете следователя, 17-летний парень продолжает сидеть в СИЗО, ожидая развязки всей истории.

Теперь по порядку. Дело было еще в прошлом году. 17 ноября компания подростков из восьми человек собралась в квартире друга, чтобы хорошенько погудеть. Естественно, не обошлось без алкоголя. Когда ребята изрядно выпили, на вписку заявился 15-летний Костя со своей девушкой Дашей. Ей на тот момент исполнилось 14 лет. Ребятам она сразу понравилась, они охотно пригласили ее к столу.

- Даша очень быстро и сильно напилась, потому что пила водку. Буквально через пару часов, она была уже в хлам, – вспоминает бывший парень школьницы Костя. – Я пытался ее уговорить больше не пить, но она меня не замечала, да и уже переключилась на другого парня. Его зовут Максим. Именно он сейчас в СИЗО.

Вечеринка закончилась утром, радостные подростки покинули квартиру и разбрелись по своим домам отходить от загульной ночи. Спустя пару дней после вписки до Даши дошли слухи, что некий парень с вечеринки, а именно Максим, хвастается, что переспал с ней, пока она была пьяна. Девочка рассказала об этом родителям, а те, естественно, написали заявление в полицию. Дальше сценарий понятный. 17-летнего Максима арестовывают и сажают в СИЗО, а Даша и все остальные участники злополучной вписки ходят по допросам.

Брат задержанного Максима сейчас навещает того в СИЗО. Он рассказал журналистам «Комсомолки» свою версию произошедшего, которую ему поведал сам Максим.

- Максим говорит, что Даша сама к нему лезла целоваться. Но поцелуями все и ограничилось. Никакого секса не было. Ни по обоюдному согласию, не уж тем более насильно, – объясняет «КП» брат задержанного. – Максим считает, что Даша обиделась на него из-за того, что он всем хвастался, что переспал с ней. Ну это тоже не совсем правда. Просто ребята не так интерпретировали его слова. В итоге, мой брат теперь в СИЗО и может надолго сесть, как тот парень в истории с Шурыгиной.

По данному факту сотрудниками СК возбуждено уголовное дело в отношении 17-летнего Максима по двум статьям:"изнасилование несовершеннолетней" и "насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетней". Пока следователи выясняют все обстоятельства случившегося, на одного из свидетелей было совершено нападение, которое попало на камеры видеонаблюдения. Как говорит пострадавший свидетель, на него напала та самая Дарья со своими друзьями.

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