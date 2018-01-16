За участие в телеэфире героям «истории Шурыгиной» платят до полумиллиона рублей
В комментариях к моим публикациям многие читатели обвиняют меня в необъективности. Чего это, мол, я так защищаю «мерзкую Шурыгину, которая подставила хорошего парня».
Ответ мой таков. Я не являюсь адвокатом Дианы, не оправдываю ее поведения. Своими заметками я пытаюсь достучаться до разума толпы, которая всеми силами оправдывает насильника. А то, что Семенов - насильник, доказано и следствием, и судом.
Впрочем, истина сейчас уже мало кого интересует. Куда увлекательнее трясти грязным бельем, смакуя подробности той пьяной вписки. Кто сколько выпил, кто с кем целовался, обжимался, и, извините, спал...
Семенов плюс Шурыгина равно шоу-бизнес. Причем шоу такого уровня не снилось и многим нашим поп-звездам. За такой пиар - пять эфиров на федеральном канале - иные певцы или певички заплатили бы бешеные деньги. А здесь, наоборот, телеканалы платят героям скандальной вписки за участие в съемках.
А то, что Семенов - насильник, доказано и следствием, и судом
И речь идет не о тысячах рублей. И не о десятках тысяч. Несколько сотен тысяч зарабатывают и та, и другая сторона за программу. Я не владею точными цифрами, но знаю, что в некоторых случаях предложения продюсеров телешоу доходят до полумиллиона рублей. И сами участники, почуяв вкус славы и денег, набивают себе цену, торгуясь за более выгодное сотрудничество.
Не буду вдаваться в рассуждения о том, как развращают эти суммы. И так все понятно.
В погоне за рейтингом самые ушлые телередакторы давно забыли о морали. Охота за героями - нешуточная. Сутками караулят у подъезда, часами стучатся в дверь квартиры. Мне, например, стало известно от ульяновской журналистки, что корреспонденты одного из шоу даже выкрали отца Сергея Семенова, пока вся семья была на съемках другой программы. Отец у парня, как известно, инвалид, и из-за всей этой истории чувствует себя весьма скверно. Но кого это останавливает? И то ли по пути ему стало плохо, то ли вмешались органы, но отца вернули домой.
Цель всех телешоу свести в одной студии жертву и насильника, но пока не получается, и потому ведущие лишь ограничиваются вопросами: «А что ты, Диана, сказала, если бы встретилась с Сергеем?» и наоборот. И тот, и другой отвечают одно и тоже - встречаться не готовы. Прощать друг друга тоже. А значит, мы еще недели две точно будем наблюдать за тем, как истерят герои и артистично рвутся в бой модные эксперты. Ведь вся эта экспертная тусовка тоже зарабатывает себе очки к рейтингу, пиарясь на модной теме. То, что для кого-то стало бы настоящей жизненной драмой, здесь превратилось в средство заработка. Только шоу-бизнес. И ничего личного?
И все-таки мы даем героям и экспертам слово в надежде, что разум возобладеет, и они придут к какому-нибудь итогу.
Расследование Натальи Варсеговой - часть 1, часть 2, часть 3, часть 4 ичасть 5.
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