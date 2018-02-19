Насильник Дианы Шурыгиной зарабатывает рекламой интернет-казино

СЕГОДНЯ 19:27 2018-02-19T20:37:06+03:00

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«Семенов Сергей. Вся жизнь сплошной обман. Реклама — [электронный адрес] или Директ». Так озаглавлен аккаунт насильника Дианы Шурыгиной. Тот самый молодой человек, которого в декабре 2016 году посадили в тюрьму на 8 лет, а в январе 2018-го досрочно освободили. 22-летний Сергей Семенов почти сразу после освобождения стал участником рейтингового ток-шоу.

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Также обидчик Шурыгиной завел себе Инстаграм, за которым сегодня следят без малого 70 тысяч подписчиков.

semenov.ser В общем приехал я к сестре Городская обстановка мне начинает нравится Походил по городу,по магазинам Практически все узнают меня на улицах,кто то позитивно ,кто то негативно встречал меня Вот такие вот новости на сегодня Давайте сделаем перекличку,вы с каких городов ? #семенов

Скандальной известностью Семенов решил воспользоваться в качестве периодического заработка в соцсети. Последнее, что прорекламировал Сергей, было интернет-казино.

Этим он изрядно разочаровал своих фанатов. Кто-то из подписчиков отписался. Были и те, кто упрекнул парня в том, деньги на судебную компенсацию Диане Шурыгиной он принимал в качестве пожертвований, хотя мог бы вот так и заработать.

Своими действиями Семенов изрядно разочаровал своих фанатов.Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Пиарить игровые заведения в сети дело, судя по всему, прибыльное. Иначе на это вряд ли бы подписалась Алена Водонаева, ставшая лицом одного из интернет-казино.

Наверное, не нужно напоминать, настолько бы велик общественный резонанс вокруг истории с изнасилованием несовершеннолетней школьницы из Ульяновска. Сама Диана стала очень популярна в той же соцсети и тоже там зарабатывает, ведь число ее фолловеров перевалило за полмиллиона. Напомним, что 18-летняя Шурыгина вышла замуж и, как поговаривают, скоро запоет.

shurygina_diana555 Он очень крутой фанатею от него именно как от человека и конечно песни его это что то потрясающие

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