2019-03-21T17:44:11+03:00
Политика

"Буду делать все, чтобы "друзья" обо мне не забывали": Байкер Хирург ответил на санкции Украины

Лидер "Ночных волков" угодил в "черный список" Порошенко
Елена ЧИНКОВА@ElenaChinkova
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Александр Залдастанов (Хирург). Фото из личного архиваАлександр Залдастанов (Хирург). Фото из личного архива
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В среду Петр Порошенко своим указом дал силу новому решению Совета нацбезопасности и обороны Украины об очередных санкциях в отношении России. В опубликованном "черном списке" 294 юридических и 848 физических лиц - от депутатов Госдумы до крымского музея-заповедника "Херсонес Таврический". Есть среди них и президент мотоклуба "Ночные волки" Александр Залдастанов (Хирург), которому, в частности, запрещено распоряжаться своим имуществом на Украине и выводить капиталы за ее пределы. Въезд в эту страну, само собой, тоже запрещен. Санкции вводят на три года.

- Наши "партнеры" помнят о моей скромной персоне, а я со своей стороны буду делать все, чтобы они обо мне не забывали, - заявил "Комсомолке" Залдастанов. - Очень сожалею, что украинский народ сегодня живет под гнетом этого свирепого племени, с помощью которого Америка разрушила СССР.

По его словам, у него действительно есть имущество на Украине, там же захоронен его отец Сергей.

- Я родился в Кировограде. Там у меня похоронен мой отец, там у меня близкие родственники, друзья и братья. Я прекрасно знаю, на что шел, и знаю, что враги никогда не простят мне моих убеждений. Чем больше мы любим свою страну, тем больше нас ненавидят. Но как бы они ни бесились и что бы ни делали, я не откажусь от своих убеждений и не предам Родину. Санкции не пугают, - отметил он. - И я с большим презрением отношусь к тем, кто в 90-х предал свою страну. Эти нелюди отняли у нас то, за что трудились и умирали миллионы людей. Мы стали самым большим разделенным народом, который незаконно, против собственной воли, превратился в обрубок в проклятых 90-х.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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