Никита Кацапов: Мы этот путь с Викой выбрали сами

В Сайтаме (Япония) завершился чемпионат мира по фигурному катанию, на котором наши фигуристы завоевали одну золотую, две серебряные и две бронзовые медали. Это лучший результат сборной России на ЧМ за последние 16 лет!

Но, кроме главной нашей победы - «золота» Алины Загитовой - стоит отметить и возвращение на пьедестал российских танцоров. До чемпионов, французов Габриэллы Пападакис и Гийома Сизерона, нашим, конечно, еще далековато, но «серебро» Синициной - Кацалапова - тоже большой успех.

А ведь пять лет назад на чемпионате мира, который тоже проходил в Сайтаме, спортивный мир потрясла новость о том, что Никита Кацалапов, завоевавший две медали в Сочи-2014 в паре с Еленой Ильиных, в следующем сезоне будет выступать с Викторией Синициной. В то же время его бывшая партнерша Ильиных встала в пару с бывшим партнером Синициной Русланом Жиганшиным. Все были в шоке от такой рокировки, а Татьяна Тарасова и вовсе заявила:

– Я такие идиотские решения не принимаю. И моим мнением никто и не поинтересовался... Я хотела бы ошибаться, но, по моему мнению, ни одна из этих пар не будет претендовать на «золото» Олимпийских игр.

А потом у новоиспеченных пар действительно начались сложности. В какой-то момент Кацалапова и Синицину, которые к тому же уехали тренироваться в Америку, чуть ли не освистали на этапе Гран-при в Москве.

Но через пару лет танцоры вернулись в Россию, где стали работать с Олегом Волковым и Александром Жулиным. И все постепенно наладилось.

- Все это стоило того. Мы этот путь с Викой выбрали сами. Мы еще не все вытерпели, мы только начинаем. Но сегодня все сложилось здорово! Это «серебро» очень много значит для нас. За прошедшие годы мы привыкли к тому, что говорить про нас будут всегда, что бы мы ни сделали. Но главное, чтобы у человека была четкая цель в голове, чтобы ты шел к ней, несмотря ни на что, а твои близкие, они всегда с тобой и всегда тебя поддержат. Мы, конечно, счастливы, что завоевали это «серебро», что справились. Это была на самом деле проверка на прочность у всех, - признался Никита Кацалапов после соревнований.

Чемпионат мира. Танцы

1. Габриэлла Пападакис/Гийом Сизерон (Франция) - 222,65

2. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) - 211,76

3. Мэдисон Хаббелл/Закари Донохью (США) - 210,40

4. Александра Степанова/Иван Букин (Россия) - 208,52

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