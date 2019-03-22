Алина Загитова: "Первая мысль после победы: "После всех трудностей я сделала это!"

Олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 Алина Загитова провела этот сезон неоднозначно. После отличных побед на этапах Гран-При фигуристку преследовали неудачи - она стала второй в финале Гран-При, она проиграла чемпионат России, стала второй на чемпионате Европы. Но после всего этого тренеры смогли "перезагрузить" фигуристку, сказать ей правильные слова так, чтобы она приехала в Японию и выиграла чемпионат мира. И теперь в коллекции Алины Загитовой к 16 годам есть все возможные титулы. Она - чемпионка Европы, победительница Олимпиады и теперь мирового первенства.

- Моя первая мысль в самом конце выступления была: «Да, я сделала это!». Это случилось после всех трудностей на прошлых стартах. Я поняла, что мне нужно просто чистое катание, и я начала работать над каждым прыжком, чтобы уверенно приземляться. Я очень нервничала, но думаю, что опыт с Олимпийских игр мне как-то помог. Я чувствовала себя на Олимпиаде еще хуже в плане нервов, наверное. Я очень нервничала, потому что этот сезон прошел не так гладко. Я хочу поблагодарить моих тренеров и всех, кто помог мне, и я хочу поблагодарить зрителей, которые пришли поддержать меня. Я знала, что зрители очень приветливы и поддерживают меня, и это помогает мне во время выступлений.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ПОСЛОМ МОДНЫХ БРЕНДОВ

- Я просто делаю свою работу. Я стараюсь хорошо кататься и показывать высокие результаты, и тогда компании предлагают мне партнерство. Не знаю, что в этом такого особенного.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

- Я такой человек, который не любит много говорить о будущем. Мы никогда не знаем, что может случиться завтра или даже через минуту. Я предпочитаю жить сегодня. Точно знаю, что буду усердно работать дальше.

ПРО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СПИСЫВАЮТ ЕЕ СО СЧЕТОВ

- Я склонна забывать как свои победы, так и неудачи в одно мгновение. Я просто ставлю перед собой цель в этом сезоне и двигаюсь к ней вперед.

О ПЛАНАХ НА ОТПУСК

- Теперь у меня будет несколько выступлений в Японии, а затем у меня будет время для тренировок. Что касается моего отпуска, я хочу поехать с семьей в Японию на Окинаву.