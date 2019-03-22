2019-03-22T21:37:21+03:00
Спорт

Алина Загитова: "Первая мысль после победы: "После всех трудностей я сделала это!"

Российская фигуристка взяла последнюю вершину, которая ей не покорялась [видео]
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments4
Алина Загитова выиграла все возможные титулы в фигурном катании.Алина Загитова выиграла все возможные титулы в фигурном катании.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Олимпийская чемпионка Пхенчхана 2018 Алина Загитова провела этот сезон неоднозначно. После отличных побед на этапах Гран-При фигуристку преследовали неудачи - она стала второй в финале Гран-При, она проиграла чемпионат России, стала второй на чемпионате Европы. Но после всего этого тренеры смогли "перезагрузить" фигуристку, сказать ей правильные слова так, чтобы она приехала в Японию и выиграла чемпионат мира. И теперь в коллекции Алины Загитовой к 16 годам есть все возможные титулы. Она - чемпионка Европы, победительница Олимпиады и теперь мирового первенства.

- Моя первая мысль в самом конце выступления была: «Да, я сделала это!». Это случилось после всех трудностей на прошлых стартах. Я поняла, что мне нужно просто чистое катание, и я начала работать над каждым прыжком, чтобы уверенно приземляться. Я очень нервничала, но думаю, что опыт с Олимпийских игр мне как-то помог. Я чувствовала себя на Олимпиаде еще хуже в плане нервов, наверное. Я очень нервничала, потому что этот сезон прошел не так гладко. Я хочу поблагодарить моих тренеров и всех, кто помог мне, и я хочу поблагодарить зрителей, которые пришли поддержать меня. Я знала, что зрители очень приветливы и поддерживают меня, и это помогает мне во время выступлений.

ЧТО ЗНАЧИТ БЫТЬ ПОСЛОМ МОДНЫХ БРЕНДОВ

- Я просто делаю свою работу. Я стараюсь хорошо кататься и показывать высокие результаты, и тогда компании предлагают мне партнерство. Не знаю, что в этом такого особенного.

О ПЛАНАХ НА БУДУЩЕЕ

- Я такой человек, который не любит много говорить о будущем. Мы никогда не знаем, что может случиться завтра или даже через минуту. Я предпочитаю жить сегодня. Точно знаю, что буду усердно работать дальше.

ПРО ЛЮДЕЙ, КОТОРЫЕ СПИСЫВАЮТ ЕЕ СО СЧЕТОВ

- Я склонна забывать как свои победы, так и неудачи в одно мгновение. Я просто ставлю перед собой цель в этом сезоне и двигаюсь к ней вперед.

О ПЛАНАХ НА ОТПУСК

- Теперь у меня будет несколько выступлений в Японии, а затем у меня будет время для тренировок. Что касается моего отпуска, я хочу поехать с семьей в Японию на Окинаву.

Алина Загитова. Произвольная программа. Чемпионат мира 2019. Видео.Прокат Алины Загитовой в произвольной программе чемпионата мира 2019

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Фигурное катание. Чемпионат мира в Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция 22 марта 2019 года
Прямую онлайн-трансляцию произвольной программы среди женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Сайтама смотрите на сайте kp.ru
Прилет чемпионов мира в Кишинев: Хлеб-соль для самого дорогого футболиста в мире Мбаппе пришлось пропускать через сканер и металлоискатель в аэропорту
В пятницу, 22 марта, в 21.45 на стадионе «Зимбру» сборная Молдовы встретится с французами в стартовом матче отбора к чемпионату Европы-2020
Новости 24
Рогозин заявил, что "Сармат" способна "разорвать в клочья" любую ПРО
Трамп приказал отменить дополнительные санкции против КНДР
Элитные пассажиры "Аэрофлота" смогут провозить багаж бесплатно даже по безбагажному тарифу
Генсек Совета Европы указал на важность сохранения членства России
США объявили о полном уничтожении "халифата" ИГ* в Сирии
Путин поздравил Загитову с победой на чемпионате мира по фигурному катанию
Сверхскоростной и "Дерзкий": новый вертолет США впервые оторвался от земли
СБУ даст правовую оценку визиту украинских политиков в Россию
Появилось видео крушения перегруженного парома в Ираке
Дидье Дешам назвал своего преемника на пост главного тренера сборной Франции
В ООН заявили о неизменности статуса Голанских высот
В Германии задержали 11 исламистов, планировавших убийство "неверных"
Чубайс заявил, что создание "Роснано" полностью окупилось
США готовят документ по признанию суверенитета Израиля над Голанами
Уровень одобрения деятельности Путина вырос до максимума с начала года
Forbes составил рейтинг бизнесменов, изменивших мнение о России в мире
Вооруженный ножом мужчина напал на священника в Монреале
В Череповце начинается строительство второго моста
США в очередной раз расширили санкции против Ирана
Сирия призвала ООН отреагировать на призыв Трампа признать Голаны территорией Израиля