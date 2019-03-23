Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро в танцах на ЧМ по фигурному катанию

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов спустя шесть лет вернули медали нашей стране в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию. В 2013 году последний раз в тройке призеров были наши Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев и с тех пор - ничего.

Синицина и Кацалапов заработали 211,76 балла и стали вторыми по итогам чемпионата мира. Они дважды выиграли "малое серебро" - в короткой и произвольной программе, оставшись позади французской пары Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон. Они ушли далеко вперед - 222,65 балла.

Третье место досталось американской паре Мэдисон Хаббел - Захари Донохью. Четвертыми же, в двух баллах от бронзы, остались россияне Александра Степанова и Иван Букин, получившие за два проката от судей суммарно 208,52 балла.

Благодаря второму и четвертому месту на чемпионате мира 2019 в следующем году наши фигуристы смогут выставить три пары на мировое первенство 2020 года.

Для сборной России это серебро - пятая награда на ЧМ-2019. Ранее у нас было золото Алины Загитовой, серебро Евгении Тарасовой и Владимира Морозова у спортивных пар, и две бронзы - в парах у Натальи Забияко и Александра Энберта и в женском катании у Евгении Медведевой.

Сегодня чуть позже пройдет последний вид соревнований - мужчины выявят сильнейшего в одиночном катании. Завтра, 24 марта, в японской Сайтаме пройдут показательные выступления сильнейших фигуристов по итогам ЧМ-2019.