2019-03-23T10:02:46+03:00
Спорт

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов выиграли серебро в танцах на ЧМ по фигурному катанию

Наших обошли только французы
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments3
Наша пара - снова в призах на ЧМ по фигурному катанию в танцах.Наша пара - снова в призах на ЧМ по фигурному катанию в танцах.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов спустя шесть лет вернули медали нашей стране в танцах на льду на чемпионате мира по фигурному катанию. В 2013 году последний раз в тройке призеров были наши Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев и с тех пор - ничего.

Синицина и Кацалапов заработали 211,76 балла и стали вторыми по итогам чемпионата мира. Они дважды выиграли "малое серебро" - в короткой и произвольной программе, оставшись позади французской пары Габриэла Пападакис - Гийом Сизерон. Они ушли далеко вперед - 222,65 балла.

Третье место досталось американской паре Мэдисон Хаббел - Захари Донохью. Четвертыми же, в двух баллах от бронзы, остались россияне Александра Степанова и Иван Букин, получившие за два проката от судей суммарно 208,52 балла.

Благодаря второму и четвертому месту на чемпионате мира 2019 в следующем году наши фигуристы смогут выставить три пары на мировое первенство 2020 года.

Для сборной России это серебро - пятая награда на ЧМ-2019. Ранее у нас было золото Алины Загитовой, серебро Евгении Тарасовой и Владимира Морозова у спортивных пар, и две бронзы - в парах у Натальи Забияко и Александра Энберта и в женском катании у Евгении Медведевой.

Сегодня чуть позже пройдет последний вид соревнований - мужчины выявят сильнейшего в одиночном катании. Завтра, 24 марта, в японской Сайтаме пройдут показательные выступления сильнейших фигуристов по итогам ЧМ-2019.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Фигурное катание. Чемпионат мира 2019. Танцы на льду. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция 23 марта 2019 года
Фигурное катание. Предлагаем вашему вниманию прямую онлайн-трансляцию ЧМ по фигурному катанию: чемпионат мира 2019 в Сайтаме, танцы на льду. Произвольная программа. 23 марта 2019
Фигурное катание. Чемпионат мира в Японии. Женщины. Произвольная программа. Прямая онлайн-трансляция 22 марта 2019 года
Прямую онлайн-трансляцию произвольной программы среди женщин на чемпионате мира по фигурному катанию в японском городе Сайтама смотрите на сайте kp.ru
Прилет чемпионов мира в Кишинев: Хлеб-соль для самого дорогого футболиста в мире Мбаппе пришлось пропускать через сканер и металлоискатель в аэропорту
В пятницу, 22 марта, в 21.45 на стадионе «Зимбру» сборная Молдовы встретится с французами в стартовом матче отбора к чемпионату Европы-2020
Новости 24
Губернатор одной из провинций Афганистана получил ранения в результате взрывов на стадионе
Президент Казахстана подписал указ о переименовании столицы страны в Нур-Султан
Умерла Валентина Дворянинова - певица, впервые исполнившая песню "Спят усталые игрушки"
Генсек НАТО заявил о скором начале постройки в Польше объекта для хранения военной техники США
Глава МИД Германии заявил о "правильности" бомбардировок Югославии силами НАТО
Глава Минздрава назвала основную причину мужской смертности в России
Набиуллина заявила о возможном снижении ипотечных ставок до 8%
Украинский генерал рассказал о желании Порошенко работать в советских спецслужбах
Сборная России опротестовала дисквалификацию лыжницы Юлии Белоруковой
При взрыве на химическом заводе в Китае получили повреждения почти 3 тысячи жилых домов
В США требуют обнародовать отчет Мюллера по «делу России»
Число жертв взрыва на химзаводе в Китае возросло до 64
МИД Венесуэлы: Американские санкции против банка BANDES затронут почти 24 млн клиентов
В новозеландском Крайстчерче после теракта вновь открылись мечети
В Китае загорелся туристический автобус, погибли 26 человек
Крупный пожар на юго-западе Москвы потушили, никто не пострадал
Россия с Китаем могут помочь США в переговорах с талибами*
Россия с Китаем могут помочь США в переговорах с талибами*
Зеленский рассказал, когда Крым «вернется» в состав Украины
Внуков маршалов Баграмяна и Конева возмутила шутка Comedy Woman на ТНТ
Порошенко абсолютно уверен в своей победе на президентских выборах
Терезу Мэй не позвали на общий ужин лидеров ЕС в Брюсселе
Глава Минюста США изучает доклад Мюллера по «делу России»
Скворцова: Более 40% смертей в России можно предотвратить
США «наказали» Венесуэлу за арест оппозиционера санкциями против банка BANDES
МИД России встревожен планами США испытать ракету SM-3 Block на перехват МБР
Аэропорт Франкфурта-на-Майне возобновил работу после инцидента с дроном