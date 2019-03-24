Дежавю: Черышев снова забивает красавцы, Дзюба опять отдает честь

Выдыхайте – сборная России в деле. И после двух матчей продолжает быть фаворитом своей отборочной группы Евро-2020. Казахстан уверенно обыгран - 4:0, Денис Черышев снова забивает красавцы-голы, а фирменный жест Артема Дзюбы опять на всех экранах страны.

Берегите нервы

И что мы имеем после двух туров отбора Евро-2020? Все в целом неплохо. Первая команда рейтинга ФИФА Бельгия подтвердила свой космический статус убедительной победой над нами – это минус. Но наш основной конкурент за выход из группы Шотландия потеряла три очка – это плюс. Мы из-за травм потеряла Зобнина и Кузяева. Но Денис Черышев, забивший 3 гола в двух матчах, еще раз доказал, что сборная России – это та команда, где знают, как его использовать. А Артем Дзюба впервые забил за пять месяцев.

И, главное, нервы болельщиков опять пришли в норму. Но с этими шараханьями надо что-то делать. Два дня назад после поражения от Бельгии (1:3) на российскую сборную снова сошла лавина критики. Как и год назад, команду Черчесова обвиняли в примитивном футболе, в миллионерском равнодушии и вообще тянули на дно уныния. Но воскресение все встало на свои места.

Как раз сейчас атакуют главного тренера нашей сборной Станислава ЧерчесоваФото: REUTERS

Фланги решают все

Больше всего, это напоминало матч с Саудовской Аравией на ЧМ-2018. Мы тоже старательно пугали сами себя ближайшим соперником. А потом вышли и без проблем разобрались с теми, кого обязаны были обыгрывать. Команду Казахстана, нашумевшую крупной победой над шотландцами, взвесили, измерили и хирургически безжалостно расчленили фланговыми прорывами.

Оборона хозяев поля изначально казалась медлительной, как и ожидалось, она не успевала закрывать зоны, куда врывались игроки сборной России, и у них была тонна времени, чтобы прицелиться и вырезать передачи в штрафную. Так что три гола получились близнецами: первые два раза подачи с фланга замыкал Черышев, третий гол забивал Дзюба. Разгром довершил Оздоев с помощью рикошета – 4:0.

Казахстан уверенно обыгран - 4:0Фото: REUTERS

Атаки на Черчесова

Можно сколько угодно пренебрежительно, что сборная России не сделал ничего особенного. Но если бы не было этого разгрома, национальную команду могли бы ждать потрясения. Как раз сейчас Станислава Черчесова атакуют. Его обвиняют в связях с футбольным агентом Агузаровым, которому главный тренер сборной якобы поставлял клиентов, раздавая им места в сборной. И другие агенты недовольны, что их игроки уходят к конкуренту.

Попутно выяснилось, что у Черчесова конфликт с «Рубином»: он вроде как разругался с гендиректором клуба Рустемом Саймановым из-за того, что в Казани не выплачивали долги игрокам сборной. Якобы Черчесов с этой проблемой дошел даже до вице-премьера Ольги Голодец. Сайманов – известный человек в определенных кругах, мало найдется людей, готовых ссориться с ним.

Если бы не было этого разгрома, национальную команду могли бы ждать потрясенияФото: REUTERS

Есть и еще одна версия. Возможно, кому-то сейчас понадобилось место главного тренера сборной России, и это тоже могло стать причиной атаки на Черчесова. Но победа 4:0 дает ему как минимум 2,5 месяца спокойной жизни. Следующие матчи сборная России проведет только 8 июня против Сан-Марино и 11 июня против Кипра.

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