Неандертальцы оказались хищниками высочайшего уровня, но мамонтов они не ели

Лишь спустя 40 тысяч лет после того, как последние неандертальцы упокоились в земле, стало известно чем конкретно они питались. Тайна открылась большой группе исследователей, которую возглавила Клервия Жауэн (Klervia Jaouen) из Института эволюционной антропологии Макса Планка (Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology). Антропологи провели углубленный изотопный анализ останков наших вымерших братьев по разуму и отчасти предков. И он показал: «братья» были хищниками высочайшего уровня - питались исключительно мясом. Ели в основном оленей и лошадей. А мамонтов, в истреблении которых неандертальце обвиняли даже в школьных учебниках истории, они обходили стороной. Равно как и падаль. Хотя подозрения в том, что неандертальцы потребляли всякую гниль, заедая ее побегами, корешками и грибами, тоже появлялись.

Зуб неандертальской женщины, который "рассказал", что она ела.

Ученые анализировали останки неандертальцев, найденные на территории Франции — на стоянках Ле Кот (Les Cottés) и Грот Дю Рен (Grotte du Renne). Среди них — зуб молодой женщины и кость ребенка. Выявили небывало высокое содержание изотопа азота-15. Его источником могла бы быть рыба. Но обитатели стоянок ее не ели — ни одной рыбьей кости там не обнаружено. А раз так, то выходило, что неандертальцы питались крупными травоядными. Количество изотопа указывало на то, что только их мясо они и ели. Без какого-либо гарнира. Более тонкий анализ свидетельствовал: в пищу шла в основном оленина и конина.

По останкам ребенка удалось определить, что он питался материнским молоком, а его мать — опять же мясом. Хотя могла бы наковырять в лесу каких-нибудь съедобных растений. Но нет - сохраняла "диетические" пристрастия своего хищного вида.

Результаты исследования ученые обнародовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences, кратко они изложены на сайте института.

О том, что наши хищные братья по разуму, охотясь, вполне могли догнать и оленя и лошадь, читайте Неандертальцы бегали быстрее, чем Усейн Болт