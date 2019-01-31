Неандертальцы бегали быстрее, чем Усейн Болт

Ученые постепенно меняют свои представления о неандертальцах — наших братьях по разуму, которые вымерли около 40 тысяч лет назад. Вымерли, но оставили наследство — кое-какие свои гены. Потому что, соседствуя, вступали в интимные отношения с людьми - представителями немного другого вида. Стало быть, они - тоже наши предки. Пусть отчасти.

Антропологи уже доказали, что неандертальцы были не такими, какими их считали прежде — отнюдь не сгорбленными корявыми увальнями. Наоборот, они были ловкими ребятами, держали спины прямыми, а головы - гордо поднятыми. То есть, осанку имели хорошую. Смотрелись в этом смысле не хуже, чем наши более близкие предки — кроманьонцы.

Даже самый обычный неандерталец выглядел атлетом.

Считалось, что неандертальцы, привыкшие к холодам, обитали в основном на заснеженных равнинах, в крайнем случае, в лесотундре. Там же и охотились на мамонтов, шерстистых носорогов, оленей и других морозостойких «современников» ледникового периода. Похоже, что и это было заблуждением.

- Более тщательный анализ мест и слоев, в которых встречаются останки неандертальцев, указывает на то, что они сторонились районов с суровым климатом, предпочитали лесистые пространства, а охотились в основном на теплолюбивых животных, - заверил Джон Стюарт (John Stewart), профессор Борнмутского университете (University of Bournemouth). Он руководил соответствующими исследованиями, о которых коротко рассказал журнал New Scientist.

Ученые заблуждались, думая, что неандертальцы жили в холоде.

Окружающая среда диктовала и охотничью стратегию. Неандертальцы поджидали добычу в засаде, выскакивали, гнались за зверем, чтобы метнуть в него копье с наименьшего расстояния. То есть братья по разуму по жизни были спринтерами — бегали на короткие расстояния, но очень быстро.

С британскми антропологами согласны их коллеги-генетики из Университетского колледжа в Лондоне (University College London). В ДНК неандертальцев они нашли участки, сходные с теми, которыми обладают современные спортсмены, преуспевающие в спринте. Таким образом даже на генетическом уровне неандертальцы были более приспособлены к «взрывным» нагрузкам. И тем отличались от выносливых кроманьонцев — стайеров по жизни.

Охота неандертальцев была стремительна.

Кстати, британские ученые отнюдь не первыми обнаружили у неандертальцев спринтерские способности. Еще в 2010 году их разглядели российские ученые - специалисты кафедры антропологии биологического факультета МГУ и Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии имени Скрябина. Они изучили особенности опорно-двигательного аппарата неандертальцев. И определили, что те могли развивать потрясающую скорость - в 45-50 километров в час. То есть, неандертальцы бегали быстрее нынешнего мирового рекордсмена Усейна Болта, который и до 40 километров в час не разгонялся.

Усейн Болт: ему далеко до неандертальцев. Но похоже, что спринтерские гены он унаследовал от них.

Авторы исследования (А. Н. Власенко, С. В. Дробышевский «Морфофункциональные адаптации статолокомоторного аппарата и двигательное поведение классического неандертальца», Вестник Московского университета, Серия XXIII. Антропология 2010, № 4) полагают, что неандертальцы становились отменными охотниками исключительно благодаря своим спринтерским способностям. Они могли за 1-2 секунды преодолеть 15-20 метров и почти в упор метнуть копье в добычу — дикого козла или барана.

Получается, что британские ученые подтвердили выводы, к которым задолго до них пришли российские антропологи. Это значит, что они — выводы — скорее всего правильные. То есть, неандертальцев и в самом деле следует признать спринтерами. Жаль, что до наших дней не дожили — а то били бы мировые рекорды.