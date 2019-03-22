2019-03-22T12:05:23+03:00
Политика

Жириновский: дайте пенсионерам деньги!

Пенсионеры - самая незащищенная часть общества. У них нет денег на то, чтобы нанимать юристов для защиты своих интересов, а многие законы так сформулированы, что без специального образования в них не разберешься
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Фото: Пресс-служба ЛДПР.Фото: Пресс-служба ЛДПР.
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Поэтому очень важно, чтобы в законах, касающихся пенсионеров, были точные формулировки, которые потом не приходилось бы править. Иначе чиновники на местах начинают манипулировать цифрами, как это было, например, с нормой об индексации пенсий. В некоторых регионах после индексации пенсий местные власти взяли и вообще отменили региональные надбавки. В результате доход многих пенсионеров снизился. Это недопустимо!

Нам следует во всех законах использовать более доходчивый язык. Нам нужно с самого начала указать, что индексация производится только после выплаты всех надбавок. То есть должна быть вертикаль надбавок в пенсионном законодательстве: они все учитываются, и самой последней идет индексация уже на всю сумму, чтобы ни один чиновник не мог заявить, что он что-то не так понял.

У нас измученные поправками законы и на местах очень сложно уследить за меняющимися тонкостями и нюансами этого процесса. Поэтому язык закона с самого начала должен быть таким, чтобы всем он был понятен, чтобы не было заковыки, которая позволяет сократить доходы пенсионеров. Любые надбавки нанизываются на базовую сумму пенсии. Ни в коем случае нельзя говорить, что надбавки отменяют индексацию!

Еще одна очень важная деталь: законы в поддержку пенсионеров в первую очередь должны предполагать поддержку деньгами, а не льготами или талонами. Пенсионерам выгодны наличные, с льготами в магазин или аптеку не пойдешь. То же самое талоны, которые иногда предлагают ввести. Они будут отовариваться не всегда добросовестными людьми или под них могут впихивать некачественные продукты. Зачем это усложнять? Лучше давать наличными - это всем понятно и не будет провоцировать злоупотреблений.

ИСТОЧНИК KP.RU

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