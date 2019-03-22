Роспотребтеррор: как довести общепит до закрытия бесконечными проверками

Третью неделю нашу сеть проверяют плановой проверкой Роспотребнадзора.

Три недели. Каждый день. Во все наши кафе приходят тётеньки, которые защищают вас от нас. Российский Потребительский Надзор.

И знаете что я вам хочу сказать: это полный провал. Эта система прогнила с начала до конца. Я и много уважаемых занятых людей потратили много часов времени на попытки изменить ситуацию с разных сторон, но пока результата нет, его нет от слова совсем и поэтому:

- нас проверяют по требованиям 1980 года;

- проверка каждая длится 5-6 часов;

- несколько дней подряд, 4 тётеньки без перчаток и шапок, на кухне, где любого сотрудника за это уволили бы, приходят и указывают мне как мне следует организовывать свои бизнес;

Перечислю вам только журналы, которые должны быть на кухне чтобы потребитель был в безопасности. Они должны быть заполнены ежедневно.

- журнал гнойничковых заболеваний;

- учета бактерицидных ламп;

- замены фритюрного масла;

- бракеражный;

И ещё они проверяют мою ли я в уксусе зелень...

Скажите, хоть один человек моет зелень в уксусе? Нет. Знаете почему? Ее выкинуть можно будет ровно через час.

Но у нас такие санитарные правила...

Ни в одной стране мира нет этой ереси, ни в одной стране нет такого органа, ни в одной стране не контролируют процесс - контролируют результат.

Это как если бы ДПС контролировал не превышение скорости, а состояние вашей машины и как именно вы нажимаете на педаль газа. Правда, это в нашей российской истории тоже было - называлось техосмотр. Слава богу, ушло в историю.

Одно кафе суд по требованию Роспотребнадзора уже закрыл. Не помогло ни письмо жильцов дома о том, что мы единственное кафе в этом доме, на которое они не жалуются, ни то что это единственное наше кафе в котором нет кухни. Мы там только продаём. Магазин у нас там.

Знаете, за что нас закрыли?

За требование, которое не позволяет работать торговым предприятиям без отдельной канализации.

Объяснить смысл этого, равно как и многих других требований Роспотребнадзора, невозможно.

Выполнить его в большинстве зданий в Москве тоже невозможно.

Это намертво устаревшая норма, которая никак не влияет на безопасность еды, о которой так печётся РПН (по официальной версии). По неофициальной - у них есть план по штрафам, с которого они получают процент. Прикиньте, как здорово устроились, говорят даже на полной самоокупаемости в Москве.

5 лет назад у нас уже было закрытие кафе: за «несоответствие площади кухни и зала».

90 дней кафе стояло закрытое, мы перенесли стенку на три метра. Через полгода эту норму 1960-х годов наконец-то отменили. Убытки наши составили больше 15 миллионов.

История повторяется, норму по канализации наверное тоже отменят, потому что давным давно эти вопросы решаются с помощью жироуловителей. Но кто компенсирует мне убытки? Правильно. Никто. Я же сама решила быть предпринимателем.

Если честно, бизнесом в таких условиях заниматься может только человек с очень устойчивой психикой.

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